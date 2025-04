Sophie Codegoni e Nicolò Fagioli al capolinea. E lui va a cena con Basciano Il nuovo amore della ex gieffina è già finito, secondo l'esperta di gossip. Poi svela il particolare che spiazza i fan

Un coppia vip protagonista di molti rumors nelle ultime settimane, ma senza alcuna certezza ufficiale, pare abbia deciso definitivamente di interrompere la frequentazione. Parliamo della influencer ed ex gieffina Sophie Codegoni e del calciatore fiorentino Nicolò Fagioli.

I due sono stati più volte avvistati insieme, a partire da marzo, e i gossip su una loro relazione tenuta segreta, si sono scatenati. Sophie Codegoni, d’altronde, sembra aver chiuso definitivamente la porta a un ritorno di fiamma con Alessandro Basciano, padre di sua figlia Celine Blue e con cui la relazione è stata turbolenta, un lungo tira e molla tra recriminazioni, accuse reciproche, anche pesanti, battaglie legali, botte e risposte in interviste televisive e tutto quello che il grande pubblico ha seguito con molto interesse.

Sophie Codegoni: il nuovo amore è finito

Eppure, nonostante questa relazione burrascosa, sia Sophie Codegoni che Alessandro Basciano hanno spesso detto, incredibilmente, di non escludere un ritorno di fiamma, che a un certo punto, per loro stessa ammissione c’è anche stato. Un ultimo (finora) tentativo naufragato nella consapevolezza di avere la responsabilità di crescere la loro bambina in un ambiente un minimo sereno.

Chiuso quindi il lungo, importante e movimentato periodo Basciano, Sophie Codegoni è stata appunto avvistata diverse volte con il calciatore azzurro Nicolò Fagioli. Una frequentazione però, mai ufficializzata né dalla ex gieffina né dal centrocampista eppure, data per certa dagli esperti di gossip.

E proprio da una esperta di gossip arriva ora la notizia che i due avrebbero deciso di non continuare a vedersi, con in più un particolare che fa discutere.

L’esperta in questione è Deianira Marzano, che annuncia che tra Sophie Cordegoni e Nicolò Fagioli è finita. O, per meglio dire, i due hanno deciso di non vedersi più, visto che anche parlare di vera relazione in una manciata di settimane, sembra troppo.

La "rottura", chiamiamola così, non spezzerà nessun cuore dunque, ma il particolare più curioso di questa vicenda è un altro. L’esperta social di gossip infatti, ha rilanciato una segnalazione di un follower singolare. L’utente afferma infatti di aver visto qualche giorno fa, seduti insieme a un tavolo di una trattoria proprio il calciatore Nicolò Fagioli insieme ad Alessandro Basciano, ex storico di Sophie Codegoni e padre della figlia Celin Blue. Proprio mentre viene confermata la fine della frequentazione dell’azzurro con la ex gieffina. MA che succede dunque? Cosa si sarebbero detti Fagioli e Basciano. Non c’è dubbio che la singolare circostanza scatena la curiosità dei fan che hanno sempre seguito da vicino le movimentate vicende della coppia di ex gieffini.

