Nicolò Filuppucci a Verissimo: "Amici mi ha cambiato, mi manca Trigno". Poi fa una rivelazione su Francesca Il cantante ha parlato con Silvia Toffanin dopo l'eliminazione nella semifinale del talent di Canale 5: ecco cosa ha detto.

Fonte: Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Nello studio di Verissimo, oggi 17 maggio, c’è anche Nicolò Filippucci, il giovanissimo cantante eliminato da Amici nella penultima puntata dell’edizione Serale. Tra sorprese, commenti emozionati e rivelazioni, il giovanissimo artista si è aperto davanti a Silvia Toffanin. Ecco cosa ha detto.

Nicolò Filippucci a Verissimo: cosa è successo

Dopo l’intervista a Melissa Satta, Silvia Toffanin ha fatto accomodare sulla poltrona degli intervistati di Verissimo Nicolò Filippucci, una delle stelle dell’edizione 2025 di Amici di Maria De Filippi, che ha svelato come sono andati i primi giorni dopo l’addio al programma di Canale 5: "Il ritorno alla realtà è stato bello e strano. Ho trascorso tanti mesi in realtà diversa, senza telefono, è stato strano ma molto bello. Ad Amici sono cresciuto molto e sono cambiato: a livello artistico ho scoperto tante cose, ma soprattutto a livello umano. Ho preso tanto dai ragazzi e dalle persone che lavorano attorno allo show. Chi mi manca di più? Direi Pietro (Trigno, ndr). L’ho sempre visto come un fratello maggiore, sinceramente mi manca molto", sono state le prime parole di Nicolò. Che poi ha parlato ha assistito a un video in cui i suoi genitori e suo fratello gli hanno dedicato parole bellissime: "E’ bello sentire queste parole, loro mi hanno sempre aiutato e fanno di tutto per me – ha detto il 18enne – Forse io ho preso il mio essere un po’ chiuso dal punto di vista delle emozioni da mio padre. Vederlo emozionato per me è bello, non è una cosa che capita tutti i giorni".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il video di Francesca Bosco

Poi, un altro vide in onda preparato da Francesca Bosco, una delle alunne con cui Nicolò ha stretto un rapporto di più solido ad Amici: "Mi ha aiutato tantissimo sull’aspetto emotivo, mi ha aiutato davvero tanto a farmi aprire e a parlare delle mie emozioni. Mi aiutato anche a sbloccarmi sul palco, per me è stata fondamentale. Francesca e Pietro sono state le persone con cui sono stato meglio, a loro devo tutto".

Inevitabile anche una domanda sull’amore. "Finora ho avuto pochi amori – ha risposto Filippo – forse non mi sono mai innamorato, ho provato emozioni forti ma l’amore vero probabilmente non l’ho ancora sperimentato. Però è una cosa che non va cercata, arriverà all’improvviso".

Potrebbe interessarti anche