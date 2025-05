Alessandro Basciano, lo sfogo choc dopo l'attacco di Sophie Codegoni a Le Iene: “Mi ha venduto per il successo” L'ex della vippona ha comunicato su Instagram il suo pensiero, in seguito agli ennesimi attacchi subiti di recente. E ha fatto una promessa ai suoi followers. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Non si arrestano le polemiche tv, e non solo, dopo l’ennesima intervista di Sophie Codegoni. Settimane fa era toccato ad Alessandro Basciano, ex attaccato dall’influencer, presentarsi a Le Iene per dare la sua versione. E ora che Sophie ha detto la sua, Basciano è intervenuto di nuovo, tramite il suo profilo social, per commentare quanto detto dalla Codegoni. Un botta e risposta di fuoco, il loro, che conferma l’astio ancora fortissimo e la mancanza di spiragli (almeno al momento). Ecco di seguito tutti i dettagli e le ultime novità.

Alessandro Basciano, l’affondo a Sophie Codegoni dopo Le Iene

Stavolta tocca a Basciano, puntuale come un orologio, mettere i puntini sulle ‘i’ dopo le ultimissime dichiarazioni di Sophie Codegoni a Le Iene. Il deejay, accusato di stalking e minacce nel recente passato, ha deciso di dire la sua e lanciare un appello (piuttosto forte) tramite il suo canale Instagram.

"In un momento così delicato, per tutte le persone coinvolte", ha commentato Basciano, "è d’obbligo prendere le dovute distanze dalle insensatezze delle notizie divulgate peraltro altamente strumentalizzate, al fine di trarre profitto o comunque vantaggio personale lavorativo, senza curarsi dei danni collaterali che investono tutti".

E ancora: "Avrò modo di dire la mia versione al momento debito e nelle opportune sedi. Anticipo soltanto che sono confortato dalla presenza di Giudici competenti, come quello della sezione famiglia di Milano, che sta seguendo la vicenda su mia figlia, che mi ha riconosciuto tutti i diritti di padre nonostante le manipolazioni mediatiche indirizzate ad infamarmi".

L’annuncio di Basciano e i prossimi passi

Nel pieno del suo sfogo, il deejay ha anche sottolineato un dettaglio non da poco: "Ovviamente ho provveduto a tutelarmi legalmente dalle diffamazioni. Non entrerò più in merito alla questione come ho sempre cercato di fare se non per provare a difendermi da chi ha venduto il padre della propria figlia per il cosiddetto ‘Successo’".

E in conclusione, ecco il commiato (amarissimo) di Alessandro Basciano: "Non auguro a nessuno di subire quello che mi è stato fatto sia prima alle spalle che dopo pubblicamente. Sono certo che il tempo sarà galantuomo. Era doveroso scrivere due righe, si chiude il sipario".

Il sipario legale, però, rimarrà aperto ancora a lungo. La vicenda che negli scorsi mesi ha coinvolto Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è tutt’altro che archiviata. I due continuano a lanciarsi frecciate, che sia in tv o a mezzo social. E pare che sentiremo ancora parlare a lungo di questo lento, triste epilogo di relazione.

