Cristiano Malgioglio si sposa. Stando alle anticipazioni emerse dopo le registrazioni della puntata speciale di Verissimo di Silvia Toffanin dedicata ad Amici, infatti, il giudice avrebbe confessato di essere pronto a convolare a nozze. Secondo quanto rivelato da SuperGuida Tv, Malgioglio potrebbe unirsi in matrimonio già a novembre, ma non è tutto; la sua testimone sarebbe nientemeno che Alessandra Celentano, professoressa e collega nel talent show di Maria De Filippi. Scopriamo tutti i dettagli.

Cristiano Malgioglio si sposa: la confessione a Silvia Toffanin

A poco meno dal gran finale di Amici (che ha visto il trionfo di Daniele Doria davanti a TrigNO), a Verissimo si tornerà presto a parlare della 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi. Nel weekend, infatti, andrà in scena la puntata speciale dedicata ad Amici, ormai una vera e propria tradizione per il salotto di Silvia Toffanin su Canale 5. Secondo le anticipazioni emerse dopo le registrazioni e diffuse da SuperGuida Tv non mancheranno le sorprese, a partire da una clamorosa ‘confessione’ di Cristiano Malgioglio. Dopo l’esperienza al tavolo della giuria (per il secondo anno consecutivo) al fianco di Elena D’Amario e Amadeus, infatti, il cantautore sarebbe pronto a dare una svolta alla sua vita sentimentale.

"Alla fine è entrato Cristiano Malgioglio insieme ad Alessandra Celentano" scrive il portale: "In questa occasione è stato mostrato un filmato dei balli che hanno fatto ad Amici 24 durante il Serale. La Celentano ha mostrato molta ammirazione per il cantante sottolineando che per lei Cristiano è un vero artista". Dopodiché il vero e proprio colpo di scena, con il giudice del talent show di Maria De Filippi che ha ammesso di essere pronto per il matrimonio: "Malgioglio ha affermato che si sposerà". Non ci sono certezze riguardo l’identikit del marito (a febbraio confessò di essere fidanzato con uomo di 41 anni originario della Turchia, Onur, conosciuto in palestra nel 2020) né riguardo la data delle nozze, che potrebbe essere più vicina del previsto: "Probabilmente il prossimo novembre. In realtà, però, non si sa davvero quando". L’unica certezza è che l’amica Alessandra Celentano, professoressa di ballo (fresca di vittoria del ‘suo’ Daniele) e collega ad Amici, avrà un ruolo chiave: "Alessandra Celentano sarà testimone di nozze".

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, anche e soprattutto perché proprio a novembre dello scorso anno a Verissimo Malgioglio aveva parlato della sua ‘paura’ per le relazioni serie: "Le mie grandi storie le ho sempre chiuse io per non soffrire, perché prima o poi mi avrebbero lasciato loro. Ho sempre avuto paura delle relazioni".

