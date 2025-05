Verissimo oggi (24 maggio): Ornella Vanoni 'tradisce' Fabio Fazio e i ricordi del figlio di Toto Cutugno Oggi pomeriggio Silvia Toffanin torna nello studio di "Verissimo" con una lunga serie di ospiti. Le anticipazioni della puntata del 24 maggio 2025.

Ultimo weekend stagionale per Verissimo. Oggi pomeriggio, sabato 24 maggio, il talk di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, va in onda con la penultima puntata di questa fortunata edizione. Come sempre, nel salotto dell’ex Letterina un parterre di ricco di ospiti proveniente dal mondo dello spettacolo, pronti a raccontarsi tra storie inedite di carriera e aspetti della loro vita privata. Tanti i personaggi noti di questo sabato pomeriggio: da Ornella Vanoni, a Niko Cutugno, figlio del grande Toto, passando per Sal Da Vinci e Orietta Berti. Infine, dal prossimo fine settimana Da sabato prossimo 31 maggio a domenica 22 giugno, il programma sarà in onda tutti i weekend con "Verissimo-Le storie", le interviste più intense e appassionanti realizzate in questa stagione. Ecco le anticipazioni e i temi delle interviste.

Verissimo oggi, gli ospiti e anticipazioni della puntata di sabato 24 maggio

In questa penultima puntata stagionale di Verissimo, Silvia Toffanin accoglierà in studio tanti nuovi ospiti per interviste inedite ed emozionanti. Tra le protagoniste assolute di questo appuntamento, un mito della musica italiana, Ornella Vanoni, fresca di pubblicazione di un libro in cui ha raccolto i pensieri e i ricordi più intimi della sua vita. A 90 anni suonati, la voce di ‘Senza fine’ è reduce da una stagione che l’ha vista imperversare ogni domenica nel salotto di Che tempo che fa (che da questa settimana è un pausa estiva) e continua a essere uno dei personaggi più iconici e irriverenti della tv italiana,

Nel talk, poi spazio anche all’intervista con Sal Da Vinci, che per mesi ha fatto cantare l’Italia con ‘Rossetto e Caffé", diventata una delle canzoni più popolari degli ultimi anni. Il cantante napoletano, anche quest’estate, è pronto a spopolare con il nuovo singolo "L’Amore e Tu".

E ancora, oggi a Verissimo ci sarà l’ex tronista Teresa Langella, che recentemente ha confessato la sua voglia di avere un figlio con suo marito Andrea Dal Corso, conosciuto nel salotto di Uomini e Donne. La showgirl sarà in studio con sua mamma Annunziata. Spazio poi alla storia d’amore tra Mattia Zenzola, vincitore dell’edizione del 2023 di "Amici" e la ballerina Benedetta Vari. Sarà ospite anche Niko Cutugno, figlio del grande Toto (recentemente omaggiato anche all’Eurovision 2025, che ha raccontato in un libro autobiografico l’intenso e complesso rapporto con il padre. Infine, Orietta Berti presenterà in anteprima a Verissimo il suo brano estivo, che promette, già dalle prime note, di diventare un tormentone.

Dove e quando vedere Verissimo (sabato 24 maggio 2025)

La penultima puntata di Verissimo di questo weekend va in onda dalle ore 16:30 di sabato 24 maggio su Canale 5. Gli episodi saranno inoltre disponibili alla visione sulla piattaforma di Mediaset Infinity, sia in streaming che in modalità on demand.

