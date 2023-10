Sophie Codegoni in lacrime per Basciano: “Ci sono di mezzo terze persone”, la rivelazione L’ex vippona è tornata a parlare della fine della storia d’amore con Alessandro Basciano a Casa Chi: “Non è facile, ci sono tante cose che non si sanno”

La rottura definitiva tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è destinata a far discutere e già ieri, nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi, l’ex gieffina ha rotto il silenzio sulla situazione. A pochi giorni dalla fine della storia d’amore tra i due ex vipponi, infatti, Sophie ha svelato – scoppiando in lacrime in diretta – che ci sono state "terze persone in mezzo". La ex tronista di Uomini e Donne non ha dunque negato l’ipotesi tradimento, accusa che Basciano aveva respinto categoricamente. Scopriamo cos’è successo.

Sophie Codegoni: cosa ha detto sulla rottura con Alessandro Basciano

Dopo tante crisi e svariati tira e molla lunedì scorso Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati. L’ex vippona ha parlato di "cose molto gravi" successe nell’ultimo periodo e all’origine di questa rottura definitiva, portando i fan a pensare subito a un tradimento da parte del dj. Ieri è arrivata la smentita del diretto interessato ("Non l’ho mai tradita"), ma anche dei like tattici di Sophie sui social ad alcuni tweet che parlavano di questa ipotesi ("Secondo voi Basciano avrebbe mai ammesso di aver tradito? Le parole di Sophie non lasciano dubbi").

Nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi di cui era ospite, Sophie Codegoni ha infine rotto il silenzio sulla questione. Durante il video talk formato social del magazine Chi di Alfonso Signorini dedicato a commenti, curiosità e interviste sul Grande Fratello, infatti, la ex tronista di Uomini e Donne ha parlato della rottura con Basciano. Incalzata dal giornalista di Chi Valerio Palmieri ("Vogliamo dire che non ci sono di mezzo tradimenti, che non ci sono in mezzo terze persone, ma che sono problemi interni a una coppia?"), Sophie ha risposto che avrebbe voluto dargli ragione, ma di non potere: "Purtroppo vorrei dirti questo. Ma non ti posso dire che non ci sono in mezzo persone… ce ne sono e ci sono anche tante cose che…".

L’ex vippona è poi scoppiata in lacrime e, con la voce rotta dal pianto, ha preferito non approfondire la questione, spiegando come sta cercando di superare questo periodo quanto mai complicato dopo la fine della relazione con Alessandro: "Non è facile, ci sono tante cose che non si sanno, scusate… Non sto bene è un momento brutto, anzi è bruttissimo".

Sophie si sta comunque rimboccando le maniche per riportare la sua vita sui binari giusti, anche e soprattutto grazie alla piccola Céline Blue, la figlia nata lo scorso maggio, come rivelato: "Menomale che lavoro e mi svago. Ho la mia bambina che mi fa stare bene e questo è importante. Si va avanti, la vita non finisce e questo è certo. Però non è il periodo più bello della mia vita sono onesta. Non voglio permettere a nessuno di togliermi la voglia di fare e di sorridere" – ha spiegato l’ex gieffina: "Se sto a casa da sola sto troppo male e non voglio fermarmi infatti. Stamani sono uscita con la bimba, poi sono andata dal parrucchiere. Cerco di fare sempre qualcosa e di tenermi impegnata".

Potrebbe interessarti anche