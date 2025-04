Sophie Codegoni, stangata amara per Basciano: obbligo di braccialetto elettronico (con divieto di avvicinamento) Si conclude con una notizia amara la vicenda dei due super vip. La Cassazione ha infatti stabilito misure restrittive per l'ex della tronista UeD. Ecco quali sono.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Non poteva finire in maniera più triste, la storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Con una sentenza definitiva, infatti, la Cassazione ha appena confermato il divieto di avvicinamento per l’ex fidanzato dell’influencer. Per lui scatterà anche l’obbligo di braccialetto elettronico, considerato necessario per via dei precedenti pericolosi (secondo quanto dichiarato al gip dalla Codegoni). E mentre Basciano sembra impegnatissimo, per lavoro, a Miami, nessuno dei due protagonisti ha ancora trovato il tempo di commentare la decisione della Cassazione. Vediamo tutti i dettagli della storia qui sotto.

Sophie Codegoni, scatta il divieto di avvicinamento per Basciano

L’ex tronista di Uomimi e Donne e il suo ex, Alessandro Basciano, non potranno più stare vicini. Letteralmente. Perché la Corte di Cassazione ha appena confermato la misura cautelare disposta dal Tribunale del Riesame di Milano lo scorso febbraio. Secondo cui Basciano, accusato di stalking e brevemente incarcerato alla fine dello scorso anno, non potrà avvicinarsi a meno di 500 metri dalla madre di sua figlia Celine.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Una vicenda oscura, questa, che aveva fatto discutere parecchio dopo il temporaneo arresto di Basciano. Ora al ragazzo sarà imposto anche il divieto di comunicazione, oltre all’obbligo di indossare il braccialetto elettronico.

L’obbligo di Braccialetto elettronico per Alessandro Basciano

Stando quanto stabilito dall’ordinanza del riesame, infatti, Alessandro Basciano non potrà comunicare in alcun modo con la Codegoni. E dovrà indossare obbligatoriamente "i dispositivi di controllo a distanza". Se si rifiutasse, o se venisse accertate "la non fattibilità tecnica dell’applicazione del dispositivo", sarà eseguita la misura degli arresti domiciliari.

Come ricorderanno i più attenti, il rapporto tra i due ex era precipitato sul finire del 2024, quando l’arresto (con rapida scarcerazione) di Basciano aveva acceso i riflettori su presunti comportamenti preoccupanti. Era stata poi Sophie, a colloquio con gli inquirenti lo scorso 28 novembre, a ribadire la sua paura per il quadro "inquietante" che si era venuto a creare. Fatto di insulti gravi, minacce anche di morte e atteggiamenti persecutori di cui sarebbe stata vittima per un anno e mezzo.

In tutto questo, rattrista ancora di più il fatto che Sophie Codegoni e Alessandro Basciano siano (e saranno sempre) i genitori di una bambina avuta insieme nel 2023. Celine dovrà sopportare negli anni a venire una situazione dolorosa, e complicatissima. Nella speranza che poi, con il passare del tempo, i rapporti tra i due genitori tornino nei binari della normalità. Non sarà più amore, insomma. Ma almeno qualcosa di civile potrà nascere da questa brutta vicenda.

Potrebbe interessarti anche