Verissimo, oggi in studio la star di Terra Amara Uğur Güneş: anticipazioni Dalla Turchia all’Italia con alcuni dei volti più amati dello spettacolo. Una nuova puntata ricca di ospiti e di interviste esclusive con Silvia Toffanin.

L’appuntamento è per oggi pomeriggio, sabato 23 settembre, con una nuova imperdibile puntata di Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Anche oggi la padrona di casa ospiterà tantissimi ospiti di spicco pronti a raccontarsi in interviste esclusive e a lasciarsi andare a splendidi momenti di commozione. Non mancherà nemmeno un tuffo nella tanto amata soap Terra Amara con la presenza in studio di uno dei protagonisti. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi.

Verissimo, ospiti e anticipazioni di oggi

La puntata di oggi di Verissimo vedrà ospiti in studio i presentatori della nuova inedita edizione del programma Tù sì que vales, in prima serata su Canale 5 proprio questa sera. Sulle poltrone di Verissimo vedremo quindi Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile. Un trio ormai più che consolidato al timone del programma che, quest’anno, vedrà come giudici Maria De Filippi, Gerri Scotti, Rudy Zerbi e l’ironica Lucina Littizzetto; oltre ovviamente a Sabrina Ferilli come insostituibile voce del pubblico.

Per la felicità di tutti i fan della soap di successo Terra Amara, oggi in studio arriverà di nuovo l’attore Uğur Güneş, che interpreta Yılmaz Akkaya, per parlare della drammatica uscita di scena del suo personaggio e dei suoi futuri progetti lavorativi e personali.

Ma non finisce qui, nel corso della puntata sarà ospite anche Federica Panicucci, pronta a tornare in onda lunedì su Canale 5 con Mattino Cinque News accanto al collega Francesco Vecchi. Poi spazio anche al percorso di Annalisa Minetti, una donna forte e piena di energie in grado di affrontare gli ostacoli della vita con una tenacia davvero invidiabile. E non mancherà nemmeno il racconto del recente matrimonio da fiaba di Gessica Notaro e Filippo Bologni, celebrato nella Reggia di Venaria lo scorso lunedì 18 settembre.

Infine, si tornerà a parlare di Temptation Island, poiché dopo aver visto nel programma la tormentata storia d’amore tra Gabriela e Giuseppe, io due sono tornati giusto la settimana scorsa negli studi di Uomini e donne e Giuseppe ha fatto una meravigliosa proposta di matrimonio a Gabriela. I due saranno quindi in studio per raccontare le emozioni di quel momento e i loro progetti per il futuro.

Quando e dove vedere Verissimo

La puntata di Verissimo di cui abbiamo appena dato qualche anticipazione andrà in onda proprio oggi, sabato 23 settembre, su Canale 5, alle ore 16.30 circa e sarà visibile sia in contemporanea che on demand anche sulla piattaforma Mediaset Infinity. Un appuntamento assolutamente da non perdere.

