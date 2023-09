Uomini e Donne, la proposta di nozze di Giuseppe a Gabriela e il bacio di Gemma Proposta di matrimonio al dating show di Maria De Filippi, poi spazio alla presentazione dei due nuovi tronisti e al ritorno di Silvia: cos’è successo

Aria di nozze a Uomini e Donne. I protagonisti dell’ultima edizione Temptation Island sono stati invitati come ospiti in queste prime puntate del dating show di Maria De Filippi (iniziato lunedì con la stagione 2023/24) e hanno subito regalato i primi fuochi d’artificio. Se ieri c’è stato il confronto tra Mirko e Perla, oggi è stata la volta di Giuseppe e Gabriela: la coppia uscita insieme dal reality di Filippo Bisciglia ha raccontato il proprio "nuovo" amore, prima di una sorpresa inaspettata. Poi spazio alla presentazione dei due nuovi tronisti Cristian e Brando, oltre al ritorno di Silvia, faccia a faccia con Sabino dopo la relazione-lampo. Scopriamo cos’è successo.

Uomini e Donne, la seconda puntata: la proposta di matrimonio

Il secondo appuntamento stagionale di Uomini e Donne è stato un pomeriggio ricco di sorprese a partire dai primi ospiti in studio, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara. La coppia di Scafati, in provincia di Salerno, è stata invitata da Maria De Filippi per raccontarsi dopo l’esperienza a Temptation Island (in studio era presente anche Filippo Bisciglia). Dopo essersi lasciati i due si sono ritrovati e ora hanno quasi una nuova vita.

Poco prima di un filmato dedicato alla sua dolce metà, Giuseppe ha chiesto curiosamente di andare in bagno. "Non so se sono bravo a parlare ma ci provo (…) Sei stata la mia prima ragazza e sarai anche l’ultima (…) Sei la cosa più bella che mi poteva capitare nella vita" le emozionanti parole del ragazzo che, al termine del video, è tornato in studio e si è inginocchiato davanti a Gabriela. Pubblico in visibilio, ed è successo: Giuseppe ha mostrato un anello, ha fatto la proposta a Gabriela e le ha chiesto di sposarlo. Lei ha detto "sì" e subito è scattato un sonoro applauso, tra baci e urla di gioia. "Temptation Island ha fatto il miracolo!" ha detto scherzosamente Gabriela a Filippo Bisciglia.

I nuovi tronisti

Come detto, poi, spazio alla presentazione dei due nuovi tronisti: Cristian Forti, 22 anni, determinato a superare le fragilità dopo la separazione dei genitori, e Brando, sportivo e maestro di sci che ha passato l’infanzia a Miami prima che anche i suoi genitori si separassero. I due non hanno peli sulla lingua (si sono dati anche un 9 e un "10 e lode" a livello fisico) e hanno subito studiato le ragazze presentate da Maria De Filippi. Per il momento, sembrano avere gusti molto diversi.

Il Trono Over

Cristian e Brando sono stati accolti con piacere da tutto il parterre vista la loro bellezza, e a gradire (come sottolineato dall’ironia di Tina Cipollari) è stata soprattutto Gemma Galgani, che ha abbracciato entrambi. Poco prima la dama aveva ballato con Gianluca, con cui si è scambiata un bacio a stampo proprio su richiesta di Tina.

Infine ecco Silvia. La donna ha raccontato di aver lasciato il programma con Sabino (entrato poco dopo in studio) e di aver dovuto chiudere la storia dopo sole 48 ore. Definendolo "attore" professionista, ha spiegato che l’uomo non ha saputo gestire la distanza Bari-Torino nemmeno per così poco tempo: "Mi sono sentita presa in giro da frasi romantiche, film… Mi aveva bloccato il telefono. C’è un messaggio chiaro in cui mi diceva ‘Non so stare senza il rapporto fisico’ non riuscirei ad avere un rapporto fatto di messaggi, telefonate". L’uomo ha replicato brevemente prima di lasciare lo studio, salvo poi tornare appena prima la fine della puntata…

