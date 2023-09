Terra Amara: la tragedia incombe sull'amore tra Yilmaz e Zuleyha Un addio improvviso sconvolgerà il pubblico della soap turca di Canale 5

Una tragedia incombe sulla nuova settimana di Terra Amara, dopo tante traversie uno dei personaggi più amati di Cukurova morirà in tragiche circostanze, lasciando sola la sua amata e la sua famiglia. Scopriamo cosa accadrà con le anticipazioni delle puntate che andranno in onda da lunedì 18 a sabato 23 settembre.

Lunedì 18 settembre

Zuleyha sente che il suo sogno di vivere con Yilmaz è finalmente possibile. Demir ha infatti acconsentito al divorzio a patto che la piccola Leyla rimanga a vivere con il padre, così come Kerem Alì rimarrà con Mujgan mentre i due amanti potranno trovare una casa e vivere finalmente il loro amore alla luce del sole con il piccolo Adnan.

Martedì 19 settembre

Yilmaz viene a sapere che Mujgan ha dovuto portare di corsa all’ospedale Kerem Alì perché il bambino è caduto sbattendo la testa. Il padre si precipita anche lui verso l’ospedale per sapere cosa sta succedendo ma nel tragitto ha un terribile incidente d’auto. I primi a soccorrerlo sono Zuleyha e Demir. Ma le sue condizioni appaiono subito molto gravi.

Mercoledì 20 settembre

Alla tenuta la nonnina scambia Sevda per sua figlia, la sorella di Hunkar e questo fa infuriare Sanye che inizia a pensare che vivere alla tenuta sia ormai insopportabile. Mentre Fekeli è impegnato nelle indagini per cercare di capire chi sia l’assassino di Hunkar gli arriva la notizia del grave incidente di Ylmaz.

Giovedì 21 settembre

Yilmaz è in condizioni gravissime, ma quando riesce a riprendere i sensi, chiede di rivedere i suoi figli: Adnan e Kerem Alì. Zuleyha e Mujgan li portano al suo capezzale e si rendono conto che è ormai tempo di seppellire l’ascia di guerra, per il bene di quei figli.

Venerdì 22 settembre

Alla tenuta tutti sono in attesa di notizie sulla salute di Yilmaz e, saputo che ha riaperto gli occhi, sperano che si riprenda. Al suo capezzale intanto, arriva il suo rivale, Demir. Il confronto tra i due uomini è profondo e serie e Yilmaz chiede all’avversario, in caso di sua morte di promettere di proteggere la sua famiglia, e lo Yaman giura che lo farà, se lui prometterà altrettanto.

Sabato 23 settembre

Mentre Yilmaz e Demir, parlano come non hanno mai fatto in tanti anni di guerra, Fekeli è in ansia per quello che considera come un vero figlio. Zuleyha è accanto al letto di Yilmaz mentre le sue condizioni precipitano e, dopo averle giurato amore eterno, l’uomo muore.

