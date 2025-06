Soleil Sorge, morta mamma Wendy: "Amore infinito e forza inarrivabile". I messaggi di tanti amici vip Sono ore davvero tristi per la ex gieffina che annuncia sui social il lutto per l'amatissima mamma. Tanti i messaggi di vicinanza di vip e personaggi noti

Un giorno davvero triste questo per Soleil Sorge. Come ha annunciato la stessa ex corteggiatrice di Uomini e Donne infatti, è alle prese con un lutto gravissimo: la perdita dell’amata mamma, Wendy Kay. Il pubblico televisivo aveva conosciuto la donna e il rapporto speciale che legava mamma e figlia, anche grazie alla loro partecipazione in coppia a Pechino Express.

La madre della ex gieffina stava combattendo da tempo con il tumore, l’ultimo l’aveva colpito alle ossa. Ma era questa solo l’ultima parte di una battaglia che, in forme diverse, la donna stava affrontando già da una decina di anni. Lo aveva raccontato lei stessa, in occasione di un’intervista insieme alla figlia nel salotto di Verissimo. La prima battaglia contro il tumore l’aveva dovuta ingaggiare nel 2007, quando le aveva colpito il seno, poi una recidiva nel 2012, anche questa però superata. Nel 2022 alla donna viene diagnosticato un altro tumore, questa volta alle ossa del bacino. A Silvia Toffanin aveva raccontato delle cure a cui si sottoponeva che le avevano permesso di allungare la sua speranza di vita a fronte di una malattia che è particolarmente aggressiva. Fino ad oggi, quando è arrivato il tristissimo annuncio della figlia.

Soleil Sorge l’annuncio della morte della mamma Wendy Kay: "devo raccogliere i pezzi"

La influencer ha voluto spiegare direttamente lei, con un messaggio intriso di tristezza e dolore quello che sta affrontando nelle ultime ore. "Con grande dolore nel cuore, vi comunico che la mia amata mamma, l’anima che ha illuminato la mia vita con un amore infinito e una forza inarrivabile, è tornata nell’eternità"- ha scritto Soleil Sorge nelle sue Instagram stories, che ha proseguito, spiegando ai fan che rimarrà in silenzio per un po’ per affrontare questa circostanza così difficile. "In questo momento di profonda tristezza e riflessione, ho bisogno di tempo per raccogliere i pezzi di questo grande vuoto che lascia, per onorare il legame che abbiamo condiviso. Vi chiedo gentilmente di rispettare il mio silenzio e questo spazio che necessito per guarire, senza parole ma con il cuore che batte ancora per lei, per noi. Il tempo non guarisce, ma aiuta a trasformare il dolore in memoria".

Da Elettra Lamborghini e Sabrina Salerno, tanti vip abbracciano Soleil

Tra i messaggi di vicinanza arrivati sotto il post social, oltre a quelli dei fan, sono tantissimi quelli di colleghi e amici del mondo dello spettacolo di Soleil che ricordano il rapporto speciale con mamma Wendy. Tra questi, i messaggi di Elettra Lamborghini che scrive su Instagram: "Mi dispiace tanto 🥲❤️🫶🏽 ti abbraccio forte", Giacomo Urtis ricorda la mamma della ex gieffina: "Quanto amore e positività ci ha dato la Wendy. Era un esempio da seguire", Maria Monsè scrive "Che commozione. Non riesco nemmeno a scrivere", e Sabrina Salerno "Tesoro mio , un abbraccio forte!" ma sono tantissimi altri i personaggi che in questo momento di grande dolore stanno sommergendo Soleil di pensieri di vicinanza e supporto.

