Tu Si Que Vales 2025, Maria De Filippi soffia due (amatissimi) volti alla Rai. Chi sono e cosa faranno La nuova edizione del noto talent di Canale 5 è pronta a sorprendere con la presenza nel cast di due volti seguitissimi e molto apprezzati: di chi si tratta.

Le registrazioni della nuova edizione di Tu Si Que Vales sono ufficialmente iniziate e già emergono le prime indiscrezioni sui sorprendenti cambiamenti attuati dalla padrona di casa Maria De Filippi. Dopo aver già messo mano alla giuria, con Paolo Bonolis che prenderà il posto di Gerry Scotti, nel cast fisso del programma entreranno altri due volti amatissimi e pronti a strappare grasse risate: ecco di chi si tratta.

Tu Si Que Vales, il cast completo dell’edizione 2025

Come abbiamo potuto apprendere negli ultimi mesi, le principali novità della prossima edizione di Tu Si Que Vales riguarderanno la giuria del talent. Quest’ultima sarà infatti formata da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Paolo Bonolis che prenderà il posto di Gerry Scotti. Immancabile ovviamente, anche la presenza di Sabrina Ferilli, riconfermata nel ruolo di rappresentante della giuria popolare.

Ma non mancheranno nemmeno gli amatissimi conduttori del programma: Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile. A tutto questo si aggiungeranno poi molteplici ospiti che prenderanno parte al programma nel corso delle diverse puntate. Dalle ultime indiscrezioni di Cosmopolitan, emerse dopo l’inizio delle registrazioni, gli ospiti della prima puntata dovrebbero essere Luca Argentero, Tina Cipollari, Francesco Arca ed Emma Marrone.

De Filippi fa il colpaccio: due amatissimi volti Rai a Tu Si Que Vales

Ma la vera notizia di oggi riguarda l’ultimo colpaccio di Maria De Filippi che pare essere riuscita a portare nel cast di Tu Si Que Vales due amatissimi volti Rai: Pierpaolo Spollon e Nathalie Guetta. Pierpaolo Spollon ha all’attivo grandi interpretazioni sia al cinema che sul piccolo schermo, ed è senza dubbio uno degli attori più amati eseguiti degli ultimi anni, soprattutto dopo aver preso parte a progetti Rai come L’Allieva, Doc – Nelle tue mani e Che Dio ci aiuti. D’altra parte, Nathalie Guetta è ormai una vera icona della televisione italiana. L’esilarante Natalina di Don Matteo è nel cuore di tutti e la sua simpatia è contagiosa. Insomma, due attori talentuosi, poliedrici e dalla vena comica irresistibile.

Non c’è che dire, Maria De Filippi è riuscita a fare un vero e proprio colpaccio portando i due attori nel cast degli ospiti fissi della nuova edizione di Tu Si Que Vales. Al momento non sappiamo esattamente quale sarà il loro ruolo, ma senza dubbio non potranno che contribuire alla leggerezza e all’ironia che da anni contraddistingue il talent di Canale 5. Non rimane allora che attendere ancora un po’ per scoprire nel dettaglio tutte le sorprese che ci riserverà la prossima edizione.

