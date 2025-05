Gerry Scotti-Mediaset, il maxi-rinnovo (con addio): Bonolis lo rimpiazza a Tu si que Vales Mediaset annuncia il rinnovo del contratto di Gerry e contestualmente il suo addio a Tu si Que Vales. Pier Silvio Berlusconi: "Svolupperà nuovi progetti"

Gerry Scotti ‘saluta’ Maria De Filippi e Tu si que vales. Dopo essere stato membro della giuria sin dalla sua prima edizione, il noto conduttore lombardo esce dal team di giurati del talent di Canale 5. Mediaset ha annunciato la svolta questo pomeriggio, chiarendo bene i termini della decisione: non si tratta di una bocciatura per Scotti, che rinnoverà il contratto col ‘Biscione’ con la consegna di dedicarsi allo sviluppo di nuovi format nella prossima stagione televisiva. Ecco tutti i particolari.

Tu si que vales e Gerry Scotti, l’annuncio della separazione

"Caro Gerry, sei un grande. Artisticamente e umanamente. Insieme continueremo a fare grandi cose e nuovi prodotti. Grazie per tutto il tuo lavoro, sei un vero pilastro della nostra televisione, della nostra Mediaset" con queste parole Pier Silvio Berlusconi – in una nota stampa emessa da Mediaset – ha ringraziato Scotti, che contestualmente alla separazione da Tu si Que Vales rinnoverà il legame contrattuale che lo lega all’emittente della famiglia Berlusconi. Un chiaro segnale di fiducia e stima della proprietà nei confronti del conduttore di Pavia, che da qui ai prossimi mesi avrà il compito di ideare e realizzare nuovi progetti editoriali per l’ammiraglia Mediaset.

Proprio con lo scopo di avere le ‘mani’ libere per dedicarsi a tempo pieno alla sua nuova missione, Scotti – d’intesa con Mediaset e con la Fascino PGT, la società di Maria De Filippi che produce il talent del sabato sera dedicato agli artisti provenienti da tutto il mondo – ha deciso di rinunciare al suo ruolo in Tu si que vales a partire dalla prossima stagione televisiva. Il programma, in onda su Canale 5 dal 2014 e sempre accompagnato da uno straordinario successo di pubblico, tornerà sul piccolo schermo il prossimo autunno con un nuovo giudice al posto di Scotti.

Paolo Bonolis arriva a TSQV

E’ già nota anche la figura che subentrerà in giuria al fianco di Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Mediaset da settimane ha raggiunto un’intesa con Paolo Bonolis, che per la prima volta in carriera parteciperà a un programma in prime time senza esserne il conduttore. L’ex marito di Sonia Bruganelli ha confermato pochi giorni fa il suo ingresso nel cast fisso di TSQV ai microfoni di un noto sito. L’annuncio ufficiale del suo ingresso nel programma è atteso nelle prossime settimane. Ricordiamo che fino a poche settimane fa Bonolis sembrava in procinto di dire addio a Mediaset per rientrare in Rai, dove ha lavorato dal 1994 al 1996, nel biennio 2004-05 e dal 2008 al 2009 (quando ha condotto il Festival di Sanremo). Pochi giorni fa ha concluso l’edizione 2025 di Avanti un altro (rimpiazzato proprio da Gerry Scotti con Caduta Libera). Nella prossima stagione televisiva, oltre a Tu si que Vales, potrebbe riportare in onda Il senso della vita, un format che spopolò su Canale 5 dal 2005 al 2008.

