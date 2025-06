Gerri, la fiction Rai che ha diviso i fan sul finale approda su Netflix: l'ex star di Mare Fuori torna a 'casa' Un protagonista particolare, una partner scettica e un passato tormentato: approda oggi in streaming su Netflix Gerri, il serial crime già visto su Rai 1

Una Puglia ruvida e affascinante, un investigatore rom allergico alle regole, una intricata serie di omicidi e una partner forte e decisa. È questa la formula di Gerri, serie tv crime creata da Giuseppe Bonito e che dal 17 giugno approda in streaming su Netflix dopo il passaggio su Rai 1.

Gerri, la fiction Rai approda su Netflix: carisma e talento investigativo in streaming

Il protagonista della storia è Gregorio Esposito, per tutti Gerri, ispettore carismatico interpretato da Giulio Beranek. Sguardo magnetico, un passato difficile da lasciarsi alle spalle e un talento sconfinato per la risoluzione dei casi. Gerri è un personaggio senza dubbio interessante, ma destinato a dividere e a far parlare di sè. Ad affiancarlo la viceispettrice Lea Coen, il cui volto è quello di Valentina Romani (Naditza in Mare Fuori). La donna non si fida di Gerri, un sentimento probabilmente ben riposto. Tra i due nasce subito una relazione fatta di attriti, tensioni mai risolte e grandi intuizioni. Sullo sfondo lo splendore di una Puglia selvaggia, che regala un inedito tono a questo noir all’italiana.

Tratta dai romanzi di Giorgia Lepore, Gerri è adattata per la televisione da Sofia Assirelli e Donatella Diamanti. Una crime story che accompagna le indagini di puntata con flashback introspettivi sul difficile passato dei protagonisti.

Serial da non farsi scappare

Prodotta da Cattleya e Rai Fiction con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, Gerri vanta un cast corale composto da Fabrizio Ferracane, Roberta Caronia, Irene Ferri, Carlotta Natoli, Massimo Wertmüller e Tony Laudadio, oltre ai già citati Beranek e Romani.

Tra atmosfere cupe, una regia elegante e dialoghi che colpiscono nel segno, Gerri è un prodotto che merita di essere divorato tutto d’un fiato. Con l’arrivo su Netflix non ci sono scuse, ma attenzione al finale che ha spaccato in due la critica e i fan. Una serie che inevitabilmente continuerà a far parlare di sè.

