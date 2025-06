Tu si que Vales 2025, prima registrazione: Bonolis debutta ed è giallo sull’eredità di Gerry Scotti La 12esima edizione del talent è pronta a partire ma non c'è traccia della celebre Scuderia Scotti che rischia di scomparire.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

È praticamente tutto pronto per Tu si que Vales 2025. Ieri, giovedì 19 giugno, negli studi di Mediaset è stata registrata la prima puntata della 12esima edizione del talent show che vedremo in autunno. Presenti praticamente tutti i volti storici del programma, tranne uno. Come già annunciato da tempo, Gerry Scotti ha lasciato la poltrona di giurato per dedicarsi a "Nuove sfide e altri prodotti", passando così il testimone a Paolo Bonolis, designato dall’azienda come suo successore tra le file della trasmissione.

Il celebre conduttore, siederà dunque accanto a Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli, confermata nel suo ruolo di rappresentante della giuria popolare. Fermi al loro posto anche i tre presentatori, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile. Infine, tra gli ospiti di questa prima puntata, secondo SuperGuidaTv, troveremo Luca Argentero, Tina Cipollari, Francesco Arca ed Emma Marrone (che duetterà con De Filippi sulle note di Amami).

Ora, però, la domanda che attanaglia il pubblico ora non è certo se Bonolis se la saprà cavare, dato che tutti conosciamo le sue doti di mattatore, ma che fine farà una delle parti fondamentali dello show, la Scuderia Scotti.

Bonolis sbarca a Tu si que Vales ma della Scuderia Scotti nessuna traccia

"Per poter gestire al meglio questo nuovo capitolo e per potersi dedicare alle nuove avventure, in accordo con Mediaset e Fascino, il presentatore (Gerry Scotti, ndr) non sarà più presente a Tu Si Que Vales, dove in questi anni, accanto a Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, ha regalato al pubblico momenti indimenticabili, contribuendo in maniera decisiva al successo del programma". Queste le parole di Pier Silvio Berlusconi annunciando l‘addio di Scotti al programma e il subentro di Paolo Bonolis. Nella dichiarazione dell’ad, parlando del successo, non può non venire in mente la celebre ed esilarante Scuderia Scotti creata dal conduttore.

Un vero e proprio talent nel talent, in cui Scotti sceglieva e radunava i concorrenti più eccentrici e li faceva partecipare a un torneo parallelo, capace di entusiasmare il pubblico. Un appuntamento che i telespettatori aspettavano con ansia in ogni puntata, e che regalava leggerezza e risate a tutti. Ma che fine farà ora? Bonolis erediterà anche la Scuderia, ne cambierà il nome? Oppure non se ne farà più nulla e il programma perderà questo spazio di successo?

