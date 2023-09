Verissimo, Iva Zanicchi ricorda Berlusconi e commuove Silvia Toffanin Ospite del talk show di Canale 5, la cantante emoziona la presentatrice ricordando l'amico

Fonte: screenshot

Un momento di particolare emozione ha fatto diventare lucidi gli occhi di Silvia Toffanin durante una delle interviste della puntata di Verissimo di domenica 17 settembre. L’ospite che è riuscita a commuovere la conduttrice è stata Iva Zanicchi.

La cantante romagnola si è raccontata alla padrona di casa svelando di aver passato un’estate piuttosto difficile, che l’ha vista al fianco del marito, impegnato nella lotta a un tumore ai polmoni. Iva Zanicchi ha raccontato di essere fiduciosa "Spero possa passare perché so che mio marito Pippi è una roccia. Lui mi dice io rimango qui con te e per te, dobbiamo andare via insieme, io gli ho detto vai avanti tu poi arrivo io. Lui doveva morire 3 anni fa ha superato tutto ma ora si è rotto una vertebra quindi non è facile la sua situazione.". E anche lei, in questi mesi già complicati se l’è dovuta vedere con le conseguenze di una brutta caduta dalle scale. Nello studio di Verissimo però, Iva Zanicchi può ripercorrere la sua carriera di cantante amatissima, e anche ricordare due amici che non ci sono più. Il primo è Toto Cutugno, il cantante recentemente scomparso che definisce "la voce dell’Italia nel mondo", dice poi: "Tutti l’hanno ricordato con grande affetto, io gli ho voluto molto bene, era un grande professionista".

Poi, arriva il momento in cui la cantante dice di voler ricordare un altro amico che non c’è più, Silvio Berlusconi e racconta simpatici aneddoti che spiegano bene il rapporto tra lei e il cavaliere recentemente scomparso. "Io ho voluto molto bene a Berlusconi, l’omelia ha omesso che era l’uomo più generoso e buono che abbia mai incontrato e faceva tanta beneficenza. Era buono. Quando è mancato, mi è mancato un appiglio era questo lui per le persone. Mi sono sempre rivolta a lui e mi ha sempre aiutato". Ha raccontato la cantante, che poi si è girata verso la telecamera e, come se fosse in presenza del suo interlocutore, con evidente emozione ha detto: "Silvio, ti voglio bene, ne parlo qui, forse non avrei dovuto perché vedo Silvia con la lacrima, ma io ti ho stimato tantissimo. Un ricordo speciale per te" . Silvio, Io ti ho stimato tantissimo" . Un’emozione che ha coinvolto anche Silvia Toffanin, che di Silvio Berlusconi è stata la nuora e che, con gli occhi lucidi, si è alzata per dare un bacio e stringere in un abbraccio Iva Zanicchi.

