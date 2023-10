Verissimo, Eleonora Giorgi: "Mi piacciono i 50enni, mi guardano i 20enni" Su Canale 5 l'attrice racconta l'amore oggi, dichiarando di essere un esteta, e il dolore per la perdita della madre, venuta a mancare lo scorso settembre

A Verissimo arriva Eleonora Giorgi, pronta a parlare della sua attuale situazione sentimentale e della dolorosa perdita di sua madre a Silvia Toffanin nella puntata di sabato 7 ottobre, in onda su Canale 5. L’attrice di Sapore di mare 2 – il 21 ottobre prossimo compirà ben 70 anni – si racconta con una naturalezza sorprendente, svelando di piacere ai giovani 20enni, anche se lei preferirebbe incontrare un bel 50enne.

L’amore oggi

Nel salotto di Silvia Toffanin Eleonora Giorgi confessa che le piacciono molto i 50enni, i quali però non la guardano nemmeno da lontano, e ricorda di avere tante cose da portare avanti nella vita, così tante che avere un uomo oggi le porterebbe via troppo tempo per fare altro. "Ho dedicato la mia vita agli uomini, perché io sono una donna molto antica e ho sempre creduto alla simbiosi. Mi sono sempre sforzata di trovare questo tipo di amore, ma non ci sono riuscita. Ho dedicato decenni agli uomini e ad un certo punto mi sono detta: ‘E ora basta’. Allora ho pensato ai miei figli, che poi se ne sono andati. Sono rimasta da sola. Quello è un momentaccio, però che cosa succede? Io ho tante cose interessanti da fare, anche il lavoro. Io voglio morire lavorando, sappilo, e da grande voglio diventare Iva Zanicchi per la sua spontaneità ed energia. Ma l’uomo prende un sacco di tempo: io non so vivere un rapporto alla pari, sono di un’altra epoca perché mi dedico completamente a lui. Mi porterebbe via tutto il tempo. E poi c’è altro… io sono un esteta. A dirti il vero mi piacciono tanto i 50enni, ma non mi guardano. I 20enni invece sì! Perché loro sono smarriti dalle ragazze nuove in quanto un po’ brusche, e allora vedono in noi le "ultime donne". Non voglio un toy boy, perché sono sana di mente, lo vorrei platonicamente. Io non mi spoglierei mai davanti a un giovane, sono una cattedrale in rovina. Mi spoglierei davanti a un vecchietto e con la luce spenta. Però quanto sono belli gli uomini a venti anni!"

La perdita della madre

Eleonora Giorgi sta passando un periodo difficile dovuto alla perdita di sua madre, venuta a mancare lo scorso settembre. Toccante il messaggio dei figli lanciato in diretta dalla padrona di casa, e ancora di più quanto l’attrice dice al pubblico di Verissimo: "Mi vedi sorridere perché lei vorrebbe così. Lei non era solo una madre, è stata una donna percorsa da un impeto e da una profonda dedizione spirituale, una donna mistica che a 40 anni ha impattato con il cristianesimo e per 60anni ha vissuto questo cammino. Lei è stata originale quando ha scoperto che mio padre aveva un’altra famiglia, perché una donna borghese, dei Parioli e con un padre Generale che constata un tradimento di quel genere con due figli non è scontato che metta il marito alla porta nel 1970. Lei è diventata drastica e lui è rimasto molto sorpreso dalla decisione. Papà è morto chiedendoci scusa e dicendo che è stato vittima delle donne. Mia madre in questo suo cammino è riuscita a creare meno legami materiali con me, mancanze poi colmate negli ultimi anni. Ma non le chiamerei mancanze: è andata così, ognuno ha la sua storia. Questa mi ha fortificata, e non gliene voglio. Tutto vorrei tranne che si sentisse torturata da dei rimproveri o rimorsi ora. È andata così. La sua mancanza era giustificata e mi ha fortificata. Negli ultimi 3 anni si era svanita, capiva nel momento ma poi non ricordava più nulla. Ci ha aiutato a staccarci da lei".

