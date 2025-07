Clizia Incorvaia senza freni, la passione con Paolo Ciavarro fuori dalle lenzuola: "Non è solo sesso" A dodici mesi dalle nozze, Clizia torna a parlare del legame con Paolo con una frase che non passa inosservata. Intanto la coppia si lancia in un nuovo progetto.

Il tempo passa, ma ci sono legami che restano fermi, solidi, anche quando tutto intorno cambia. E a dispetto delle voci di crisi di alcuni mesi fa, quello che traspare dalle ultime parole pubblicate da Clizia Incorvaia è proprio la passione sviluppata negli anni per il marito sposato esattamente un anno e un mese fa. che proprio in questi giorni ha voluto condividere con chi la segue sui social un pensiero sull’intimità e sull’amore, mentre ricorda il primo anniversario di matrimonio con Paolo Ciavarro. Una riflessione che arriva in un momento particolare, fatto di bilanci e nuovi inizi.

Clizia Incorvaia e il messaggio intimo per Paolo Ciavarro

Nelle sue storie Instagram, Clizia ha scelto poche parole ma ben pensate per raccontare cosa significhi davvero essere in sintonia con qualcuno. Senza fare riferimenti diretti, ma lasciando chiaramente intendere che si trattasse del rapporto con Paolo, ha scritto: "L’intimità non è solo sesso, è sentirsi accolti. Visti. Liberi. È spogliarsi delle parole e restare. È dirsi tutto… anche senza parlare". Una frase che ha colpito molto chi la segue, soprattutto perché arriva da una persona che ha sempre vissuto le proprie emozioni con sincerità.

Un anno di amore: dal Grande Fratello ad "Assaggi"

Era il 12 giugno 2024 quando Clizia e Paolo si sono sposati. Una cerimonia sulla spiaggia, a Forte dei Marmi, al Maitò, organizzata con qualche anticipo rispetto ai piani iniziali a causa del peggioramento delle condizioni di salute della madre di lui, Eleonora Giorgi. Un matrimonio semplice, ma carico di significato. Un modo per celebrare il loro amore anche con chi, purtroppo, oggi non c’è più. L’interesse reciproco è nato sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, ma oggi ha trovato un’altra dimensione, più intima e concreta. Dopo la nascita del loro figlio Gabriele, i due hanno deciso di mettersi in gioco anche professionalmente con Assaggi, un format social che mescola cucina e momenti di coppia. Un progetto che racconta molto di loro, della voglia di condividere anche le cose più semplici, come cucinare insieme.

La famiglia allargata e il passato che resta

Prima di incontrare Paolo, Clizia aveva già vissuto una storia importante. Era stata sposata con Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni, con cui ha avuto una figlia, Nina. Oggi, con Paolo, ha costruito una nuova famiglia, ma non ha mai nascosto quanto le sue esperienze passate abbiano contribuito a farla crescere.

La frase scritta poche ore fa sull’intimità, per Clizia rappresenta un modo per condividere con i suoi fan qualcosa in cui lei crede profondamente. Una definizione dell’amore che non ha bisogno racconti sensazionalistici. Un modo di stare insieme che, a quanto pare, per lei e Paolo funziona davvero.

