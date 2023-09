Eleonora Giorgi in lutto, il post struggente: “Buon viaggio, amatissima” È morta Maria Roma, madre dell'attrice e nonna di Paolo Ciavarrola: Eleonora parlò del loro rapporto difficile a Serena Bortone a Oggi è un altro giorno

Fonte: IPA

Lutto per Eleonora Giorgi e Paolo Ciavarro. È morta Maria Roma, madre dell’attrice e nonna del personaggio televisivo. Ad annunciarlo è stata la stessa Eleonora Giorgi sui suoi profili social ("Mamma amatissima. Buon viaggio nel tuo luogo preferito. Accanto a Lui, spero"), seguita da Paolo, che ha salutato Maria Roma augurandole "Buon viaggio, nonna" con una storia Instagram.

Lutto per Eleonora Giorgi: parlò del rapporto difficile con la madre in tv

Nata a Roma da una famiglia di origini inglesi dal lato paterno e ungheresi dal lato materno, Eleonora Giorgi deve affrontare la scomparsa della madre Maria Rosa. L’attrice e compagna di Massimo Ciavarro aveva parlato del rapporto difficile con la madre anche in televisione quando, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, raccontò la complicata separazione dei suoi genitori. Maria Roma lasciò infatti il marito e padre di Eleonora dopo aver scoperto che questi aveva segretamente una seconda famiglia: da quel momento la donna si ritirò a una sorta di vita monastica, molto praticante, dedicando anima e corpo alla fede cattolica: "Ho vissuto con una monaca laica. Per 50 anni non ha mai fatto un pranzo di domenica con i suoi figli, perché era dedicata a Gesù". La mamma scomparve di fatto dalla vita dell’attrice, senza più pensare o badare a nessuno dei suoi figli: "Non so perché abbiano fatto cinque figli, ma noi di colpo ci siamo ritrovati di troppo nelle loro nuove vite" dichiarò Eleonora Giorgi su Rai 1. L’attrice aveva spiegato di aver recuperato il rapporto solo negli ultimi anni.

Paolo Ciavarro saluta la nonna

Al saluto a Maria Roma si è aggiunto naturalmente anche il nipote Paolo Ciavarro. Figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, l’attuale compagno di Clizia Incorvaia si era profondamente legato alla nonna proprio grazie alla madre che recuperò il rapporto con Maria Roma. Sul suo profilo Instagram, l’ex concorrente di Pechino Expressi e del Gf Vip ha pubblicato una foto in bianco e nero in cui lo si può vedere abbracciare affettuosamente la nonna, aggiungendo la didascalia e il messaggio: "Buon viaggio, nonna".

