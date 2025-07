Todaro e Francesca Tocca, colpo di scena: tenera foto insieme. I fan puntano sul ritorno di fiamma A quasi sei mesi dalla fine del matrimonio i ballerini ex Amici sono tornati a mostrarsi insieme sui social con la figlia: la reazione entusiasta del web

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Francesca Tocca e Raimondo Todaro di nuovo insieme. A quasi sei mesi dalla fine del loro matrimonio, infatti, la coppia ex Amici è tornata a mostrarsi sui social, dove la ballerina ha condiviso uno scatto al fianco dell’ex marito e della figlia Jasmine. I fan, ovviamente, hanno già iniziato a sognare il ritorno di fiamma. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro, lo scatto insieme sui social che fa sognare i fan

Sono passati quasi sei mesi dallo scorso 23 gennaio, quando Francesca Tocca e Raimondo Todaro hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Dopo le vacanze natalizia trascorse separati, infatti, i due ballerini ex Amici confermarono la rottura e i tantissimi rumor dello scorso anno. Ad aprile Francesca parlò poi della separazione a Verissimo quando, ospite di Silvia Toffanin su Canale 5, raccontò di essere rimasta in ottimi rapporti con l’ex marito ("Riconoscere che momentaneamente è meglio lasciare andare è un grande amore. L’abbiamo fatto reciprocamente. Io per lui ci sarò sempre e lui ci sarà sempre per me" confessò lei).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nella giornata di ieri domenica 6 luglio 2025, tuttavia, Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono tornati a mostrarsi insieme sui social per la prima volta dopo la rottura. L’ex ballerina professionista del talent show di Maria De Filippi ha infatti pubblicato una foto al fianco dell’ex marito e della loro figlia Jasmine, nata nel 2013. I due hanno partecipato allo stage di danza di quest’ultima – che già segue le orme dei genitori – ritrovandosi così insieme per l’occasione speciale.

La reazione del web e le speranze in un ritorno di fiamma

Lo scatto insieme a Raimondo Todaro pubblicato da Francesca Tocca sul suo profilo Instagram, dunque, non solo ha confermato che i due volti ex Amici sono veramente rimasti in buoni rapporti come ribadito più volte, ma ha anche alimentato le speranze dei fan che da mesi sognano un ritorno di fiamma. Nonostante le voci di nuovi amori (per la ballerina si è parlato del parrucchiere dei vip Davide Greco), infatti, gli appassionati del talent show di Maria De Filippi e non solo non hanno mai smesso di credere in una possibile riconciliazione della coppia. Tra i commenti, inoltre, non sono mancate le reazioni entusiaste di vari ex colleghi di Amici. "No vabbè ma la bambina? Meraviglia, ma deve studiare anche classico mi raccomando!" ha scherzato Alessandra Celentano. Anche Emanuel Lo, Isobel Kinnear, Giovanni Tesse, Benedetta Vari, Umberto Gaudino e tanti altri (tra i quali Gianni Sperti) si sono uniti al coro complimentadosi con Tocca e Todaro.

Potrebbe interessarti anche