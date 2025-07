Stasera in tv (7 luglio), Ilary Blasi si mette contro Alberto Angela: la sfida inedita Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di lunedì 7 luglio: La cultura di Noos sfida la musica di Cornetti Battiti Live. Ma attenti a Nicola Porro.

Cosa vedere stasera in TV, lunedì 7 luglio 2025? Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco 10 proposte in prima serata da non farsi scappare oggi in chiaro. Dalle serie TV ai grandi film, passando ai programmi classici dei primi canali.

Stasera in tv 7 luglio, cosa vedere: da Cornetti Battiti Live a Noos

Lunedì 7 luglio la prima serata televisiva si apre con una sfida interessante tra proposte molto diverse ma molto forti. Su Rai 1 torna Noos – L’avventura della conoscenza, il programma di divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela. Un racconto pensato per incuriosire, informare e far riflettere su ciò che ci circonda, rivolto a un pubblico che ama capire e approfondire. Il programma, dopo il botto all’esordio del 23 giugno (15,4%), la scorsa settimana ha visto calare sensibilmente i suoi ascolti tv fino al 12,8%, quindi stasera bisognerà capire se Angela riuscirà a recuperare terreno. Non sarà facile, però, perché Canale 5 mette in campo Cornetto Battiti Live, l’attesissimo show musicale dell’estate condotto da Ilary Blasi e Alvin, registrato nella cornice festosa di Molfetta. Sul palco si alternano i protagonisti delle hit del momento, con un format che porta divertimento e tanto pubblico.

Intanto su Rai 2 il calcio femminile conquista il prime time con Europei Femminili: Portogallo-Italia, una partita importante per il cammino delle Azzurre negli Europei in corso in Svizzera. Un appuntamento molto atteso non solo dagli appassionati, ma anche da chi segue con interesse la crescita del movimento. Rai 3, come ogni lunedì, propone l’approfondimento di Filorosso, condotto da Manuela Moreno. Un programma che affronta i temi caldi della politica e della società, con ospiti e dibattiti in studio. Italia 1 punta sull’azione con Io sono leggenda, il film con Will Smith ambientato in un mondo post-apocalittico, dove la solitudine si alterna alla tensione. Rete 4 invece resta fedele alla sua linea con Quarta Repubblica, il talk condotto da Nicola Porro che anche in estate continua ad analizzare fatti di cronaca, politica ed economia, con il suo piglio sempre pungente.

Chiudono il quadro alcuni film in onda su altri canali: su 20 va in onda Renegades: Commando d’assalto, un action movie adrenalinico per gli amanti delle sparatorie, su TwentySeven spazio alla commedia con Scuola di Polizia 2: Prima missione, mentre su Cine34 torna il cinema italiano con Borotalco, una delle pellicole più celebri di Carlo Verdone, in compagnia della compianta Eleonora Giorgi. Una serata, insomma, in cui ce n’è per tutti: tra divulgazione, musica, sport, talk e film di vario tipo.

