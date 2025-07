Benedetta Valanzano, dove è finita Valeria dopo l’addio a Un posto al sole Scopriamo ora insieme i retroscena sul film costellato di star: dalle location esclusive selezionate, al legame con un vecchio film, passando al noto regista.

Arriva in TV Vita Smeralda, diretto e interpretato da Jerry Calà, tre amiche stanche della solita vacanza in campeggio, Silvia (Eleonora Pedron), Luana (Francesca Cavallin) ed Elena (Benedetta Valanzano), decidono di trasferirsi nella scintillante Costa Smeralda alla ricerca di divertimento, belle serate e incontri con VIP. Elena, inizialmente riservata ma poi sempre più coinvolta nel clima frenetico di yacht, party glamour e flirt con personaggi dello star system, vive esperienze che la portano a mettere in discussione la sua relazione con il fidanzato rimasto al campeggio. Come le sue amiche, capirà che dietro lo sfarzo si cela spesso una superficialità che non soddisfa il suo desiderio di autenticità.

VIta Smeralda va in onda proprio stasera, su Cine 34, alle 21:00.

