Nel podcast "Passi di vita", del collega Angelo Madonia, si è presentato il ballerino ex di Amici (e Ballando) Raimondo Todaro. La sua è stata una chiacchierata informale, a cuore aperto. E inevitabilmente si è parlato anche del rapporto con l’ex compagna di lunga data Francesca Tocca. I due sono stati insieme per parecchi anni, tra vari tira e molla, e hanno avuto anche una figlia (Jasmine, di 11 anni). Ma qualche mese fa, per incomprensioni non meglio chiarite, l’idillio è finito. Eppure il ritratto che Todaro ha fatto della Tocca, nel podcast di Madonia, l’ha dipinta con estrema tenerezza. Aggiungendo aneddoti divertenti e curiosi sugli inizi. Compresa una certa altezzosità (almeno in apparenza) da parte di Francesca. Ecco i particolari qui sotto.

Raimondo Todaro, il suo ricordo tenero di Francesca Tocca

A 16 anni, la giovanissima Francesca Tocca si è trasferita da Catania a Roma per ballare con Todaro. Da lì, piano piano, è nato un rapporto intenso, ricco di amore e (purtroppo) anche di alti e bassi. Una storia che il ballerino ha voluto raccontare, in parte, ai microfoni del podcast di Angelo Madonia, "Passi di vita".

"Comincio a ballare con Francesca, mi stava proprio antipatica, non la sopportavo", ha esordito Todaro, "ai miei occhi se la tirava da morire. Dicevo: ‘Questa è convinta di avercela solo lei’. A pelle non mi stava simpatica. Ma era un fenomeno. La più brava ballerina che c’era in Italia a mani basse, forse la più brava della storia italiana a livello di latino. Quindi anche se mi stava antipatica me la facevo andare giù".

Poi però qualcosa è scattato. "In realtà conoscendola, piano piano, ho capito che era l’esatto opposto di come si presentava", ha proseguito Raimondo Todaro. "Una tenerona, molto insicura, estremamente sensibile. Quindi quella era tutta una corazza…Francesca nella vita è il contrario di come la vedi ballare. In pista sembra una pantera, una tigre, nella vita un agnellino. Lo ha il carattere, ma è molto introversa, molto selettiva, scherza e ride poco. Se però ha confidenza e trova persona giusta è la persona più simpatica del mondo".

I primi tempi insieme e l’aneddoto (dolce) su Francesca Tocca

In chiusura di chiacchierata, Raimondo Todaro ha anche aggiunto un dettaglio curioso. Ha parlato cioè dei primi tempi con Francesca. Quando lei si trasferì da Catania nella sua stessa abitazione. Creando una situazione all’inizio poco chiara. "Lei aveva una sua cameretta, situazione strana", ha concluso l’ex giudice di Amici, "non capivo se era la mia ballerina, la mia amica o la mia collega". Poi l’amore è sbocciato. E i dubbi se ne sono andati rapidamente.

