Raimondo Todaro, nuova fidanzata 'tiktoker' dopo l’addio a Francesca Tocca (e Milly lo aspetta a Ballando) Dopo la recente paparazzata dell’ex moglie con il nuovo compagno, anche per il ballerino il gossip si infiamma: avvistato mano nella mano con la fidanzata.

La cronaca rosa torna a puntare i suoi riflettori sul ballerino e coreografo Raimondo Todaro che, dopo la fine del matrimonio con Francesca Tocca, sembrerebbe aver ritrovato la serenità accanto a un’altra donna. Dopo la recente paparazzata dell’ex moglie con il nuovo compagno Davide Greco, conosciuto anche come ‘parrucchiere dei vip’, emergono ora indiscrezioni importanti anche su Todaro, avvistato in un locale mano nella mano con una ‘famosa tiktoker’: scopriamo di più.

Raimondo Todaro, nuova fidanzata ‘tiktoker’: l’indiscrezione

Ebbene sì, secondo le indiscrezioni lanciate dall’esperta di gossip Deianira Marzano, il ballerino Raimondo Todaro avrebbe ritrovato l’amore dopo la fine della relazione con Francesca Tocca. L’ex volto di Ballando con le stelle sarebbe infatti stato avvistato al Movida Beach a Letoyanni, ovvero un noto locale di un comune messinese affacciato sul mare, mano nella mano con una ragazza.

"Gli hanno chiesto in molti dei selfie e lui era in compagnia di una bella ragazza che tra l’altro mi sembra di aver già visto, credo sia una tiktoker ma non ricordo il nome. Comunque lei fa video di workout ormonali, è molto in gamba e anche molto bella! Erano davvero carini mano nella mano, peccato che non sono riuscita a fare una foto", riporta la segnalazione fatta alla Marzano da una ragazza presente al locale. Da quanto emerge, il ballerino non avrebbe fatto nulla per nascondersi ma, al contrario, si sarebbe reso molto disponibile ad accontentare i fan con diverse foto senza mai lasciare la sua dolce compagnia. Nonostante il ballerino non abbia ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, la presenza di una donna nella sua vita dopo la fine del matrimonio con Francesca Tocca appare ormai sicura.

Raimondo Todaro, le ipotesi sul futuro del ballerino

E mentre Raimondo Todaro riprende in mano le redini della sua vita sentimentale, sono molti a chiedersi cosa ne sarà del suo futuro lavorativo. Dopo aver fatto parte per tantissimi anni del cast di ballerini professionisti di Ballando con le stelle, Todaro ha deciso di lasciare lo show di Milly Carlucci per dedicarsi ad altri progetti. In particolare, è poi approdato dietro alla cattedra del talent Amici di Maria De Filippi come insegnante di danza. Esperienza durata però molto poco. Dopo il suo grande ritorno sul palco di Rai1 a Sognando… Ballando, c’è ora chi ipotizza un suo possibile ritorno a Ballando con le stelle. Al momento è importante dire che sul futuro lavorativo de ballerino non vi sono particolari certezze, ma sicuramente presto potremo saperne di più.

