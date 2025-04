Angelo Madonia, la critica a Ballando con le stelle e il sogno Amici: le parole (dolcissime) su Maria De Filippi Per la Giornata Mondiale della Danza, il ballerino ha rilasciato una lunga intervista. Parlando della sua esperienza in tv e togliendosi pure qualche sassolino. Ecco i dettagli.

Ha parlato con il cuore in mano (e qualche goccia di veleno) il compagno di Sonia Bruganelli, Angelo Madonia. Intervistato da TvBlog, in occasione della Giornata Mondiale della Danza, l’ex Ballando ha affrontato i temi più disparati. Dalla gratitudine per chi ha creduto in lui, alle critiche sul modo di portare la danza in tv nello show di Milly Carlucci. Passando per parole dolci, rivolte sia alla Bruganelli che, in maniera inattesa, alla regina di Canale 5 Maria De Filippi. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Angelo Madonia, dal debutto alla delusione di Ballando 2024

A mente fredda, a diversi mesi dalla fine (traumatica) dell’esperienza di Ballando, Angelo Madonia si è confessato ai microfoni di TvBlog. E quello che ne è uscito è un ritratto lucido, non privo di spigoli, della sua lunga carriera tra ballo e tv. "In questi ultimi anni, la danza ha avuto uno spazio maggiore nei programmi televisivi", ha esordito Madonia, "il grande lavoro svolto da Milly Carlucci in Rai e da Maria De Filippi sulle reti Mediaset non può che confermare un desiderio da parte del pubblico, che si è detto sempre più interessato a voler conoscere meglio la danza in tutte le sue sfaccettature. I dance show si sono infatti rivelati fondamentali e continuano a far arrivare questa realtà a chi non la conosce. Non dimentichiamoci però che la danza è un mondo vastissimo che va ben oltre la tv".

E ancora, Madonia ha voluto riempire di complimenti la sua mentore televisiva, Milly Carlucci: "Il successo è arrivato per me proprio grazie alla mia partecipazione a Ballando con le Stelle…Milly Carlucci – grande professionista – è stata pioniera nel far conoscere il mondo della danza in televisione. Assieme alla sua squadra, è riuscita a far diventare la versione italiana del programma un vero e proprio punto di riferimento per gli altri dance show. Prima del grande lavoro di Milly la danza in tv aveva infatti uno spazio circoscritto, in particolar modo, al balletto e alla danza moderna. Grazie a lei, è entrata nelle case degli italiani una disciplina che era poco conosciuta: il ballo di coppia. Anno dopo anno, lo show è stato sempre più seguito".

La stoccata di Angelo Madonia a Ballando con le Stelle

"Io presi parte al programma già durante le prime edizioni", ha proseguito il ballerino, "e l’ho visto crescere e perfezionarsi nel tempo. Molto rilevante è il dato legato all’aumento della richiesta di iscrizioni nelle scuole di ballo. L’ho constatato io stesso nei miei corsi. Ed è proprio per questa ragione che reputo sia necessario che il dance show più famoso al mondo offra maggiore spazio al ballo e meno ad altri componenti".

Ma l’affondo di Madonia non si è fermato certo qui. "È cosa risaputa che l’interruzione non sia nata da una mia decisione", ha aggiunto il ballerino, riferendosi alla ‘cacciata’ dell’anno scorso. "Ad ogni modo, sono contento di aver fatto parte del programma e resto grato a Milly per avermi voluto nella squadra. Da parte mia nessun rimpianto, poiché – in verità – era già nel mio pensiero concludere l’esperienza nel programma proprio con quest’ultima edizione. I cambiamenti, in fondo, rappresentano sempre nuovi inizi".

Quanto ai ricordi belli, da conservare nel cuore, Angelo Madonia non ha avuto dubbi: "Sono tantissimi…Ne scelgo due, anche se sono effettivamente pochi da raccontare. Il primo è datato estate 2006: ero al mare e venni raggiunto al telefono dall’autore che mi dava la notizia di essere stato scelto nel cast di Ballando con le Stelle. Ricordo che ero molto emozionato. Il secondo è legato all’ultima edizione, durante la quale ho condiviso parte del percorso assieme alla mia compagna Sonia (Bruganelli, ndr)…Il fatto di averla accanto, mi ha dato molta forza e mi ha permesso di costruire ricordi di momenti indimenticabili".

Ma nell’intervista a TvBlog non sono mancati i riferimenti al peggior ricordo, per il ballerino. "Va da sé", ha proseguito Madonia, "che il ricordo più brutto sia connesso proprio con l’interruzione improvvisa a metà stagione. Rimane – inevitabilmente – un po’ di amaro in bocca, non tanto per la chiusura repentina, quanto per il totale silenzio adottato nei miei riguardi da numerose persone con le quali ho lavorato per tanti anni. Da qualcuno, sinceramente, mi sarei aspettato almeno un messaggio".

Le parole (dolcissime) su Maria De Filippi

Infine, Angelo Madonia è tornato su vecchie dichiarazioni, che aveva fatto a proposito di una sua (ipotetica) partecipazione ad Amici. "La mia affermazione", ha concluso il compagno della Bruganelli, "è stata una semplice risposta ad una domanda in occasione di un incontro stampa. È indiscutibile che possa far piacere lavorare con una professionista del calibro di Maria De Filippi e sono certo che molti dei miei colleghi sarebbero felici di essere presi in considerazione per un talent show così seguito ed amato dal pubblico".

