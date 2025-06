Amici: “Veronica Peparini e Andreas Muller, trattativa serratissima”. Terremoto tra i prof, chi va via La coreografa e il ballerino potrebbero tornare, molto presto, nella Scuola di Maria De Filippi. Caldissimi anche i nomi di Angelo Madonia e Raimondo Todaro. Ecco i particolari.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Si fanno già i conti per la prossima stagione di Amici di Maria De Filippi. E la novità, diffusa online in queste ore, è che due nomi legatissimi alla Scuola potrebbero presto tornare. La coreografa Veronica Peparini e il ballerino Andreas Muller, infatti, sembrerebbero in trattativa per due posti-chiave nel nuovo cast del talent Mediaset. Mentre restano in bilico i nomi di Angelo Madonia e Raimondo Todaro, citati nei giorni scorsi con cauto ottimismo. Al momento, l’unico ‘dato’ a cui possiamo affidarci è quello fornito da un noto esperto di gossip. Ma è chiaro che alcuni tasselli di questa storia devono ancora finire nella posizione giusta. Scopriamo i dettagli qui sotto.

Amici, il corteggiamento serrato di Veronica Peparini e Andreas Muller

Parliamo di indiscrezioni, come sempre. Ma in questo caso sono indiscrezioni forti e potenzialmente esplosive. Si discute infatti, da settimane, a proposito del gruppo di professori che saliranno in cattedra nella prossima stagione di Amici. Perché con ogni probabilità la neo-entrata Deborah Lettieri, dopo una sola stagione in chiaro-scuro, sarà messa alla porta. Motivo per cui si parlava di recente di un possibile approdo di Angelo Madonia, a sua volta ‘defenestrato’, mesi fa, dal dance show Ballando con le Stelle.

E le ipotesi non finiscono qui. Altro nome caldo è anche quello di Raimondo Todaro, possibile ritorno eccellente alla corte della De Filippi. Ma a queste congetture, nelle scorse ore, si è aggiunta una diceria che potrebbe decisamente cogliere i fan di sorpresa. L’esperto di gossip Amedeo Venza, infatti, ha diffuso online un’indiscrezione potentissima. Che riguarderebbe gli ex di Amici Veronica Peparini e Andreas Muller.

La coppia – sono uniti anche nella vita, e hanno due bambine – sarebbe in sostanza in trattativa serrata con Mediaset per due posti di livello nel talent. A lei, coreografa, dovrebbe andare il posto vacante di professoressa. Mentre lui, ballerino, sarebbe pronto a riprendere il suo posto tra i professionisti dello show.

Il ‘silenzio’ di Peparini e Muller su Amici

Di sicuro, al momento il silenzio di Peparini e Muller non aiuta a fare chiarezza sui movimenti in Mediaset. Se qualcosa sta avvenendo, a livello di contratti, è tutto rigorosamente dietro le quinte. E a meno di clamorose novità, sapremo i dettagli solo più avanti. Resta però la speranza dei fan, che gradirebbero tanto rivedere la coppia Peparini-Muller ad Amici. Sperando ovviamente che basti il supporto degli appassionati a far avverare questo sogno. Per ulteriori dettagli, o aggiornamenti inattesi, vi faremo sapere come sempre tutti i particolari il più in fretta possibile.

