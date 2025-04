Verissimo, Francesca Tocca in lacrime: "Raimondo Todaro? Ci siamo lasciati per non farci del male" La ballerina di Amici racconta per la prima volta la separazione da Raimondo Todaro, ma lascia una porta aperta per il futuro

Francesca Tocca parla per la prima volta della separazione da Raimondo Todaro ospite della puntata di domenica 13 aprile di Verissimo. Nella conversazione con Silvia Toffanin, la ballerina tornata da poco nel corpo di ballo dei professionisti di Amici racconta la difficile decisione presa d’accordo con l’ex.

Dopo aver parlato del ritorno nel talent show di Maria De Filippi, e di come anche a casa, da sua figlia Jasmine, questo ritorno sia stato accolto con entusiasmo, Silvia Toffanin sottolinea che per Francesca Tocca questo è un momento di rinascita dopo un momento difficile, coinciso con la crisi e la separazione da Raimondo Todaro, che la ballerina racconta ancora a fatica e cercando di mandare via le lacrime, ma con la convinzione di aver fatto la scelta giusta.

"Adesso siamo molto sereni, io e anche Raimondo, ci tengo a dire che attualmente abbiamo un bellissimo rapporto e che la decisione di lasciarci l’abbiamo presa di comune accordo", racconta la ballerina. "E’ difficile da spiegare, ma ci siamo resi conto che, dopo aver dato tutto noi stessi a questa relazione, perché abbiamo fatto davvero di tutto per salvare il matrimonio, ci siamo resi conto che ci stavamo facendo del male. E da persone adulte e che…stavo dicendo che si amano, anche se sembra pazzesco, ma diciamo che è vero, perché con Raimondo c’è un bene che va oltre. Riconoscere che per il bene dell’altro è il momento di lasciarlo andare è un atto d’amore. E’ una decisione che abbiamo preso insieme, lui per me c’è sempre e io ci sarò sempre per lui. Ad oggi, quando ci vediamo siamo più sereni di prima. Non è mai una cosa bella lasciarsi certo, però ora è così."

La conduttrice, davanti a queste parole in cui traspare ancora un legame profondo, si chiede se questo sia un addio definitivo, ma Francesca Tocca lascia più di una porta aperta: "Nella vita non si sa mai nulla, io sono una persona molto istintiva che vive alla giornata, non dirò mai è impossibile. Non lo so, ad oggi per il bene di entrambi ci serviva fare questo passo"

Un passo che non è stato certo improvviso, ma l’epilogo di una lunga crisi, come spiega la ballerina: "E’ stato un percorso, noi cerchiamo di tenere la nostra vita privata per noi, alla fine la gente si faceva delle domande, guardava il Natale non passato insieme e uscivano delle ipotesi che abbiamo detto di fare quella storia, ma era già qualche mese che avevamo preso la decisione".

Come succede a molte coppie che si separano nel mondo dello spettacolo, anche Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono diventati oggetto di illazioni e gossip. Dice la ballerina: "Gossip? Mi sono ormai rassegnata, non mi sono abituata soprattutto quando si inventano delle cose di sana pianta mi da fastidio, chiedete. Poi soprattutto sui social purtroppo c’è tanta gente cattiva che non vede l’ora di trovare cose a cui appigliarsi per insultarti. Io accetto le critiche, non si può piacere a tutti, ma non accetto la cattiveria"

