Francesca Tocca, addio definitivo a Raimondo Todaro: le foto che svelano la nuova fiamma Dopo la separazione da Raimondo Todaro, la ballerina di Amici è stata paparazzata a Roma tra abbracci e baci con Davide Greco, hairstylist delle star: le foto parlano chiaro.

Fonte: IPA

Francesca Tocca sembra aver voltato definitivamente pagina. Dopo la fine del suo matrimonio con Raimondo Todaro, la ballerina professionista di Amici è stata paparazzata in dolce compagnia per le strade di Roma. Il settimanale Chi ha immortalato lei e Davide Greco, hairstylist delle star, in atteggiamenti affettuosi, tra abbracci, sguardi complici e baci che non lasciano spazio a fraintendimenti.

Francesca Tocca, un nuovo fidanzato dopo Raimondo Todaro

L’inizio del 2025 ha segnato la fine ufficiale della storia d’amore tra Tocca e Todaro. I due, legati da molti anni e genitori della piccola Jasmine, avevano già affrontato una crisi in passato, superandola con un riavvicinamento. Tuttavia, la seconda chance non è bastata:

"Ci siamo resi conto entrambi che, dopo aver dato tutto noi stessi in questa relazione e aver fatto tanto per cercare di salvare questo rapporto per il nostro bene, quello di nostra figlia e dei nostri genitori, più andavamo avanti e più ci facevamo del male. […] Ma ora abbiamo capito che lasciarci era la cosa migliore. La nostra è stata una decisione presa di comune accordo",

aveva spiegato Francesca visibilmente commossa a Verissimo.

Pochi giorni prima, con un comunicato condiviso sui rispettivi profili social, lei e Raimondo avevano annunciato la separazione, sottolineando la volontà di mantenere un rapporto sereno e rispettoso, per il bene della loro famiglia.

Dalle smentite ai baci: l’ufficialità con Davide Greco

Negli scorsi mesi, non erano mancate indiscrezioni su possibili nuovi flirt. Si era parlato persino di un presunto legame con il rapper Baby Gang, voce poi smentita. Più insistenti, invece, le voci su Davide Greco, già accostato a Francesca all’inizio dell’anno. Lei stessa, attraverso i social, aveva però respinto ogni ipotesi con decisione.

In tv, aveva dichiarato di essere single, e aveva parlato apertamente dell’effetto dei pettegolezzi:

"Non dirò mai che è impossibile un ritorno di fiamma, non lo so",

aveva detto, lasciando aperto ogni scenario. Ma aveva anche espresso fastidio per i gossip che coinvolgevano la sua vita privata:

"Trovo offensivi i rumors che circolano sul mio conto e che possono ferire la mia famiglia o la stessa Jasmine".

Ora però le immagini pubblicate da Chi sembrano raccontare un’altra realtà: la ballerina appare serena accanto a Greco, mentre cammina con lui per le strade di Roma, scambiandosi tenerezze che lasciano poco spazio all’immaginazione.

Raimondo Todaro è fidanzato?

E Raimondo Todaro? Dopo la separazione da Francesca Tocca, si è tenuto lontano dai riflettori del gossip. Negli ultimi mesi, infatti, non sono emersi rumors sulla sua vita sentimentale. Il ballerino siciliano è però tornato a far parlare di sé sul fronte professionale: poche settimane fa ha partecipato alla finale dello spin-off Sognando Ballando con le stelle, riabbracciando Milly Carlucci dopo due anni dalla sua decisione di lasciare il programma per diventare un prof di Amici. Il suo rientro nel cast di Ballando con le stelle potrebbe essere solo questione di tempo.

Chi è Davide Greco, l’uomo che fa battere il cuore di Francesca

Palermitano, 39 anni, Davide Greco è uno dei parrucchieri più richiesti d’Italia. Cura l’immagine di artisti del calibro di Sfera Ebbasta, Gué e Rocco Hunt, ed è seguito da centinaia di migliaia di fan su Instagram. La sua carriera è iniziata dal basso: a 19 anni tagliava i capelli nel suo quartiere, con una sedia da barbiere recuperata e restaurata. Oggi è proprietario di tre saloni in Sicilia ed è considerato un vero punto di riferimento nel suo settore.

Se né Francesca né Davide hanno ancora ufficializzato la loro relazione, anche se gli scatti pubblicati lascerebbero poco spazio ai dubbi. La ballerina, dopo mesi di silenzio e riservatezza, sembra aver ritrovato un po’ di serenità, forse anche grazie a un amore nato lontano dai riflettori ma destinato a far parlare ancora.

