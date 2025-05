Fiorello, Raimondo Todaro finisce nel mirino. E arriva la bordata ai vertici Rai: “Levano le persone che valgono” Nella puntata di oggi lo showman ha imitato Milly Carlucci, per poi tirare una stoccata al ballerino ex Amici. E non sono mancati attacchi ai vertici di Viale Mazzini.

E anche oggi, venerdì 30 maggio, è andata in onda una puntata irriverente (e inarrestabile) del solito Fiorello. Con chiamate di rimostranza da parte dell’amico Gerry Scotti, imitazioni tennistiche (Sinner e famiglia intera) e qualche immancabile stoccata ai piani alti Rai. Fiorello ha anche chiamato in causa Simona Sala, la Direttrice Rai Radio 2, che a quanto pare molto presto traslocherà sul 3. E infine lo showman non si è risparmiato un paio di frecciate a Milly Carlucci e a Raimondo Todaro. Ecco di seguito tutti i particolari.

Fiorello ‘affossa’ in diretta i vertici Rai

In apertura di puntata, a La Pennicanza, Fiorello ha tirato subito fuori una bordata notevole. Riferendosi senza problemi all’addio (forzato) della Direttrice di Rai Radio 2 Simona Sala. "Ieri ho sentito Nicola Savino", ha esordito lo speaker, "sta cosa delle sigle è stata una direttiva di Simona Sala…Simona Sala questo giovedì è stata spostata, essendo di sinistra la toglieranno totalmente da qua…è tipico della Rai levano persone che valgono per mettere una che magari è bravissima nell’hockey su prato…quindi Simona Sala è bravissima e dicono ‘perché tenerla’…dicono che la metteranno su radio 3, ma non subito".

Non è mancata poi una critica alla viabilità di Roma, che presto ospiterà il Giro d’Italia e la parata della Festa della Repubblica. "Domenica 1° giugno arriva il Giro d’Italia a Roma", ha proseguito Fiorello, "il 2 ci sta la parata….ragazzi fanno le prove della parata…poi come se non bastasse arriva Emanuel (Macron, ndr)…insomma viviamo in questa città che, ci sarà il Vaticano, ci sarà il Papa, ma è un inferno".

La riconferma in diretta de La Pennicanza e la frecciata a Giampaolo Rossi

A seguire, il mattatore di Radio 2 ha riconfermato insieme Biggio che tornerà anche la settimana prossima (ma non c’erano dubbi, al di là delle continue stilettate ai vertici). "Volevamo ricordare che i vertici Rai", ha detto Fiorello a La Pennicanza, "nonostante abbiano cassato Simona Sala, ci hanno riconfermato anche per la settimana dopo".

Poi è arrivato il momento di chiamare in causa uno dei capi ‘supremi’ di Viale Mazzini: "Giampaolo Rai il dg della Rai precisa siete stati confermati, ma su Radio 3, insieme a Simona Sala". È seguita una finta inchiesta (esilarante) di Manuela Moreno, che ha indagato su un nuovo supereroe arrivato a Roma – che sarebbe Fiorello – con il superpotere di cantare. Insomma un "misterioso vigilante canoro" che avrebbe conquistato anche la stessa premier Giorgia Meloni.

La stoccata di Fiorello a Milly Carlucci e Raimondo Todaro

"Oggi notiziona", ha poi aggiunto Fiorello, dopo aver accennato un’imitazione velenosa di Milly Carlucci. "Torna Raimondo Todaro (a Sognando Ballando, ndr)…Todaro tu lo vedi è fighissimo, poi gli dici Todaro come stai?", ed è seguita un’ulteriore imitazione con voce fioca, quasi bambinesca, del ballerino ex Amici.

Per concludere, Fiorello ha mandato in onda un messaggio vocale di complimenti (ironici) inviato da Al Bano: "Ciao Sono Al Bano, volevo dire che io sono cresciuto con il mito di Fiorello…magari cantassi come lui!". E il sipario de La Pennicanza si è chiuso su un perplesso Gerry Scotti, desideroso di sapere da Fiore quando arriverà la prossima stagione di Che Dio ci aiuti. Insomma, il marasma non è certo mancato.

