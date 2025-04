Mediaset, le novità di maggio 2025: Maria De Filippi chiude Amici, Gerry Scotti rimpiazza Bonolis Un mese caldo per il palinsesto di Canale 5, e non solo: Amici e Uomini e Donne chiudono, scatta L'Isola dei Famosi e debutta la fiction Doppio Gioco.

Archiviata la lunga stagione televisiva invernale, Mediaset si affaccia al mese di maggio con l’aria di chi vorrebbe rinnovarsi, ma allo stesso tempo scrollarsi di dosso qualche piccolo passo falso. Tra programmi che chiudono i battenti, attesi ritorni e qualche scommessa tutta da verificare, il palinsesto di Canale 5 si conferma movimentato e ricco di spunti, con l’obiettivo di tenere compagnia al pubblico anche mentre fuori comincia a far caldo.

L’isola dei famosi cambia volto con Veronica Gentili al timone

La nuova edizione de L’isola dei famosi, partita il 7 maggio, ha già dato modo di far parlare di sé: alla conduzione approda Veronica Gentili, una scelta che ha spiazzato qualcuno e incuriosito molti. Con lei in studio Simona Ventura, che sta vivendo una nuova primavera di successi (per restare in tema) e Pierpaolo Pretelli inviato in Honduras. Il cast è di quelli che fanno discutere: anche quest’anno si alterneranno volti più o meno noti, ma il pubblico spesso fatica a riconoscerli quasi tutti, andrà meglio questa volta? Ad ogni modo, l’intento è chiaro: dare una spolverata al format, per risvegliarlo senza però stravolgerlo. Staremo a vedere se riuscirà la sfida.

Mediaset, a maggio 2025 chiudono Uomini e Donne, Amici e The Couple

Maggio è anche il mese in cui su Canale 5 si tirano le somme. Uomini e Donne sta per salutare i telespettatori, e come sempre lo fa lasciando in sospeso un paio di storie d’amore che magari potrebbero continuare anche lontano dalle telecamere. Il dating show di Maria De Filippi resta una certezza nel pomeriggio italiano, e anche quest’anno si è difeso bene in termini di ascolti e fedeltà del pubblico.

Chiude anche Amici, con la finalissima fissata per il 18 maggio. L’edizione numero 24 è stata tra le più intense degli ultimi anni, complice anche una giuria ben calibrata con Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. I ragazzi in gara si sono messi alla prova con serietà e grinta, e il pubblico ha risposto presente. Se ne riparla a settembre, ma intanto il serale saluta in grande stile.

Prima però, calerà il sipario anche su The Couple – Una vittoria per due, il reality di Ilary Blasi che, al netto di qualche buona intuizione e una piacevole conduzione, non ha brillato come ci si aspettava. Gli ascolti non sono stati esaltanti, e anche il pubblico da casa sembra aver faticato a entrare in sintonia con dinamiche e concorrenti. Resta il tentativo, comunque coraggioso, di proporre qualcosa di diverso, ma purtroppo non troppo distante dal GF.

Caduta Libera riapre i giochi con Gerry Scotti

Il 12 maggio torna uno dei pilastri del preserale di Canale 5: Caduta Libera. Dopo una pausa lunga un anno e mezzo, Gerry Scotti riporta in onda il suo quiz con le famigerate botole che rimpiazzerà Avanti un altro di Paolo Bonolis. Il format è collaudato, l’affetto del pubblico intatto, e la promessa è quella di un ritorno all’insegna della leggerezza e del divertimento intelligente. In un panorama preserale sempre più affollato, il ritorno di Scotti potrebbe essere un bel colpo, per stabilizzare gli squilibri attuali del quinto canale.

Doppio Gioco: la nuova fiction Mediaset

Tra le novità narrative di questo maggio spunta Doppio Gioco, la nuova fiction di Canale 5 che cerca di conquistare un pubblico ormai abituato alle storie seriali. La trama vede Daria, una donna dal passato difficile, coinvolta in un intricato gioco di intrighi e segreti. Daria, con alle spalle la perdita dei genitori, una dipendenza dal poker e guai con la legge, si ritrova a collaborare con i Servizi Segreti per catturare il narcotrafficante Gemini e, contemporaneamente, cerca suo padre.

Insomma, maggio su Canale 5, nonostante le chiusure e i nuovi inizi, sarà tutto tranne che un mese di transizione, l’obiettivo resta lo stesso: continuare a raccontare storie e intrattenere il pubblico.

