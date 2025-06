Raimondo Todaro, futuro tra Amici e Ballando: il 'perdono' di Milly Carlucci e il flop della sua erede Il ballerino siciliano è al centro di diverse voci dopo la sua partecipazione alla finale di Sognando Ballando con le stelle. All’orizzonte anche la possibilità di un ritorno ad Amici.

Lo strano caso di Raimondo Todaro tiene banco nelle cronache del gossip della tv. Il 38enne ballerino siciliano è tutt’oggi considerato uno dei personaggi legati alla danza di maggiore impatto mediatico nella tv italiana. Il motivo di tale considerazione è facilmente individuabile: ha talento, ottime doti da insegnante, carattere da vendere e una capacità di bucare lo schermo fuori dal comune. Al momento però il futuro televisivo di Todaro resta un’incognita, anche se qualcosa sul suo conto potrebbe muoversi a breve.

Todaro e le esperienze a Ballando con le stelle e Amici

Nonostante l’età ancora giovane, Raimondo ha un curriculum televisivo lungo e impressionante. Ad appena 18 anni, nel 2005, è entrato a far parte del cast di maestri di Ballando con le stelle e per 15 anni è stato uno dei volti più amati dello show di Milly Carlucci. Nel 2020, poi, la svolta improvvisa. Todaro ha deciso di dire addio a Ballando per accettare l’offerta di Amici, dove è stato prof di danza nel triennio 2021-2024. Anche l’esperienza alla corte di Maria De Filippi è però terminata inaspettatamente. La scorso settembre, la produzione del talent show di Canale 5 ha deciso di rimpiazzarlo con Deborah Lettieri, la cui prima stagione ad Amici però non è andata nel migliore dei modi.

La delusione di Milly Carlucci e lo scontro con Maria De Filippi

Gli addii di Todaro hanno sempre fatto discutere, sia quello a Ballando che quello ad Amici. Nel 2020, quando decise di separarsi dal dance show di Rai 1, Milly Carlucci non nascose la delusione causatale dalla scelta del ballerino siciliano: "Che Raimondo fosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese, nel nostro mondo le voci circolano velocemente. Ieri ho ricevuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler abbandonare Ballando. Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi, è così che fanno gli amici dopo 15 anni di vita insieme. Stamattina, con un po’ di delusione, ho visto invece il suo post", disse la conduttrice.

Anche la separazione da Amici non è stata serenissima. In quel caso, però, la decisione dell’addio fu subita da Todaro, che nel corso di un’intervista a La volta buona ha svelato i retroscena di quella svolta: "Io sarei rimasto ad Amici, ma non mi è dispiaciuto essere stato sostituito. In quel programma i professori girano spesso, a parte un paio di eccezioni. L’avevo messo in conto e non ho rimpianti perché ho dato tutto me stesso, ho solo bellissimi ricordi e ringrazio per l’opportunità che mi è stata data".

Il futuro di Raimondo Todaro tra Amici e Ballando

E veniamo ora al futuro del ballerino, un tema molto chiacchierato in queste settimane. Todaro ha appena ‘fatto pace’ con Milly Carlucci, come testimonia la sua partecipazione alla puntata finale di Sognando Ballando con le stelle. Tutto lascia pensare che tra lui e la conduttrice sia tornato il sereno e che il risentimento di Milly sia svanito, probabilmente anche grazie a un chiarimento a quattrocchi arrivato dietro le quinte del programma. Questo lascia pensare che Todaro sia rientrato – metaforicamente – nella famiglia di Ballando con le stelle, una svolta che potrebbe essere il preludio al suo rientro definitivo nel cast di maestri alla prima occasione giusta. Un’ipotesi, questa, che alletterebbe molto Milly Carlucci, che sa bene quanto un volto popolare e riconoscibile come quello di Raimondo aiuti a costruire hype attorno allo shiw.

Al tempo stesso, però, il nome di Todaro sta circolando con insistenza da settimane riguardo a un possibile ritorno nel team di Amici. Come detto, Deborah Lettieri – sua erede dallo scorso settembre nel ruolo di prof di danza – non ha soddisfatto in pieno le aspettative di pubblico e autori, restando a lungo un corpo quasi estraneo al programma. Al momento Todaro viene inserito da diverse fonti nella lista dei papabili nuovi prof di Amici 25 insieme ad Angelo Madonia, Rossella Brescia e Veronica Paparini.

