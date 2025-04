The Couple, iniziano le polemiche sui social: "Chiudetelo". Salva solo Ilary Blasi Sul web la prima puntata del nuovo reality di Canale 5 ha diviso il pubblico. L'unica certezza è che la conduzione è piaciuta a tutti: "Fantastica Ilary".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Ilary Blasi di nuovo al timone di un reality, e pare proprio che al pubblico piaccia molto. Ieri sera, infatti, su Canale 5 ha debuttato The Couple, programma ‘spin-off’ del Grande Fratello, in cui 8 coppie di vip vivranno insieme per 5 settimane, affrontando di volta in volta sfide fisiche e mentali per conquistare il montepremi finale da 1 milione di euro e, ovviamente, sperando che il televoto non le mandi a casa prima della fine. La prima puntata, durata oltre tre ore, ha diviso i social: diversi gli utenti che hanno trovato la trasmissione noiosa e ai limiti del trash, ritenendo quasi assurda la messa in onda di un programma così simile al GF, proprio dopo i lunghi sei mesi di diretta di quest’ultimo. Altri, invece, hanno fortemente criticato la scelta del cast e quella del notaio, Mariateresa Antonucci, mentre in tantissimi hanno amato rivedere Ilary Blasi alla conduzione di un programma in prima serata, tanto da sperare sia lei a guidare la prossima edizione del GF.

Le reazioni social dopo la prima puntata di The Couple: si salva solo Ilary Blasi

La prima puntata di The Couple ha diviso i social. Per tanti il nuovo (si fa per dire) reality di Canale 5 è solo una copia del Grande Fratello, e di cui nessuno sentiva il bisogno, specialmente dopo appena una settimana dalla fine di quest’ultimo. Altri hanno criticato il cast, e addirittura il notaio per le sue continue interruzioni durante il gioco, tanto che anche Ilary Blasi è intervenuta e ironicamente ha chiosato: "È un po’ confusa oggi il notaio". "Peccato i concorrenti. Una palla. Manca la materia prima x il successo. Noiosi e imbarazzanti", "Ma il notaio da dove l’hanno preso? Veramente imbarazzante nel suo ruolo..", "Ma vi è piaciuto? Io l’ho trovato noioso, senza senso, a tratti volgare, concorrenti pessimi e lei insopportabile", "Un altro flop come la Talpa", "Chiudete il programma tempo zero!!!!", alcune delle critiche sulla pagina Instagram del programma.

Anche su X i commenti non sono stati da meno: "POSSA FLOPPARE COME LA TALPA STO REALITY DE RACCOMANDATI DE PERSONE VISTE E RIVISTE", "Il problema è che siamo appena usciti da un reality di 6 mesi che ci ha consumato l’anima", "Prime impressioni su #TheCouple ….se #grandefratello faceva meno di 2 milioni, ci sono tutte le premesse che questo programma faccia la fine della Talpa, mi sembra poco interessante e il cast deboluccio!", "Ma il notaio è del mestiere?". Il pubblico, però, pare essere unanime sul ritorno di Ilary Blasi, dalla stragrande maggioranza degli utenti considerata una boccata di aria fresca dopo il GF di Signorini: "Con Ilary tutta un altra storia… divertente, leggera e soprattutto spontanea. La rivogliamo di nuovo anche al GF", "Fantastica Ilary", "Ilary sa condurre un programma da sola , la sua spontaneità non ha eguali , brava Ilary , sempre bellissima", "Sono contenta che è ritornata, sempre simpatica e schietta . Spero che le diano anche la conduzione del GF a settembre".

