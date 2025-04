The Couple, le pagelle: Ilary Blasi esplosiva (9), Spinalbese furbetto (5), Barolo spumeggiante tra gli 'uccelli' (8) Nella puntata del 7 aprile, Blasi dona leggerezza e imprevedibilità, mentre Spinalbese lascia il ruolo più difficile a Tabanelli: le pagelle

Finisce la prima puntata di The Couple, il reality show che vede il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione ed è trasmesso su Canale 5 lunedì 7 aprile 2025. Gli opinionisti sono Francesca Barra, moglie di Claudio Santamaria, e il coreografo Luca Tommassini. Durante la puntata, dove trionfano leggerezza e imprevedibilità (i giochi però denotano mancanza di idee e si ripetono), vengono presentate tutte le coppie ed effettuate le prime sfide tra i concorrenti, quelle che potrebbero portarli a vincere, sempre in coppia, il montepremi di 1 milione di euro. Ricordiamo che a vincere la prima puntata e quindi l’immunità alle prime nomination del reality sono Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, due padri di famiglia molto simpatici e pronti a tutto pur di farcela. Ecco le pagelle (personalissime) della prima puntata di The Couple del 7 aprile 2025.

The Couple, puntata 7 aprile 2025: le pagelle

Ilary Blasi spontanea e imprevedibile, voto 9: finalmente un po’ di leggerezza e cattiveria pura, quella che ti fa ridere perché non te la aspetti e ormai, dopo tanto buonismo e poca sincerità, non sei abituato a vedere qualcuno che punzecchia un concorrente fino a metterlo in imbarazzo o in difficoltà. Un male? No se non c’è offesa ma solo la ricerca della verità o la volontà di spronare qualcuno a fare meglio. Ilary è diretta, spontanea nelle reazioni e soprattutto non segue un copione, va per la sua strada, critica se è il caso di farlo (chiunque sia il concorrente davanti a lei) ed è schietta. Non cerca lo scoop né finge di essere diversa dalla persona che è, ed è per questo che ai nostri occhi è autentica. Ma soprattutto non si lascia guidare sa nessuno e continua a fare gaffe, reagendo ad esse con disinvoltura e autoironia: non si butta giù quando sbaglia, commenta quanto accaduto ridendo di se stessa e poi prosegue come se nulla fosse. Non perde nemmeno tempo a giustificarsi, scherza con tutti e alle nomination lascia a ogni coppia il tempo di dare le proprie motivazioni senza preoccuparsi troppo del tempo che passa. E forse è proprio quello che ci vuole, che di conduzioni statiche ne vediamo già troppe, mentre qui, tra un’uscita e l’altra, tra un ‘sei una schiappa‘ e un "chi pensavi che fosse?", non c’è da annoiarsi. Con lei c’è aria di freschezza e vitalità.

Elena Barolo e gli uccelli, voto 8: esilarante. Con serietà e sicurezza, parla della sua passione per gli ‘uccelli’ ("volatili") e cita proprio i tre esemplari che le consentono di servire su un piatto d’argento battute e doppi sensi e divertire il pubblico senza troppi sforzi: "Il Culbianco, l’Averla piccola e la Passera scopaiola". Geniale per come l’ha pensato, non del tutto originale, ma il modo in cui mette in atto lo show intrattiene bene. Un siparietto preparato – è evidente dalle parole che usa e da come porta avanti l’argomento anche se potrebbe chiuderlo in due minuti – e mai veramente volgare; un personaggio spensierato e pieno di brio che regala, già dai primi minuti, le risate più forti e spontanee. Abbiamo la nostra ‘boccata d’aria’, e che nessuno ce la tolga.

Le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli si ‘odiano’ e divertono, voto 7: ammettono di odiarsi, anche se all’apparenza sono molto unite. Però nel reality puntano sul rapporto conflittuale, con Benedicta che sbrocca quando nella prima prova devono indovinare gli oggetti con gli occhi bendati e Brigitta non riesce a trovare le parole giuste per descriverli: "Bri, datti una svegliata!". Un tira e molla che avremmo voluto vedere per più di due minuti, perché tra uno sbaglio e l’altro, ci siamo divertiti ed è questo l’importante. Poi, una menzione speciale va a Benedicta, un po’ perché sembra essere già nel mood perfetto per uno show di questo tipo – agguerrita più della sorella -, un po’ perché, a fine puntata, almeno lei una motivazione per nominare Spinalbese, che però è immune, ce l’ha ed è pure assurda: "Quando si è presentato, mi ha dato del lei, mi ha dato della ‘vecchia’". Insomma, entrambe ci regalano risate e piccoli battibecchi, ma vogliamo credere che quest’ultima affermazione faccia parte del personaggio che Benedicta si è creata e che al momento funziona perché aggiunge pepe nel rapporto di ‘coppia’: arrabbiarsi davvero per un gesto di rispetto, per noi, è impensabile. Speriamo solo che non nomini Antonino nella prossima puntata per questo motivo, altrimenti saremmo costretti a ricrederci.

Antonino Spinalbese eterno indeciso, voto 5: Spinalbese lancia il sasso e nasconde la mano: ogni volta che c’è da fare una scelta l’indecisione regna sovrana, e quando finalmente si decide, fa sì che sia Andrea a dare le brutte notizie ai diretti interessati. Furbetto l’ex di Belen. Un esempio è il momento in cui tolgono una chiave a Pierangelo e Jasmine, un altro è quello in cui devono nominare le due coppie a fine puntata. Troppo facile lasciare il lavoro ‘sporco’ agli altri, ma è ancora la prima sera: magari, con le dinamiche che verranno a crearsi, qualcosa cambierà.

Andrea Tabanelli confuso, voto 4: Andrea, invece, è il re delle gaffe: dice che Giorgia Meloni è il Presidente della Repubblica e si difende con Ilary Blasi sostenendo che confonde sempre la Premier e Mattarella, e poi fa una serie di figuracce nella prova contro Laura Maddaloni e Giorgia Villa che è meglio non ricordare. Anzi, una sì, la vogliamo scrivere: dice Antonella Versace al posto di Donatella. Però c’è da dire che sia lui che Spinalbese sono molto simpatici e hanno tutte le carte in tavola per arrivare lontano, nonostante le mancanze e il fatto di non conoscersi.

Danilo Mileto e Laura Maddaloni tra le gaffe, voto 4: non solo Andrea Tabanelli. Anche Danilo è protagonista di innumerevoli gaffe. Per esempio, il fatto che non sappia che Cesara Buonamici conduce il Tg5 non riusciamo proprio a dimenticarlo, come non riusciamo a credere che Laura Maddaloni non sappia riconoscere Lilli Gruber e i Ricchi e Poveri. Tornando a Mileto, ricordiamo anche i dubbi sul profilo di Dante Alighieri e il commento sulla Sardegna: per lui, questa regione non farebbe parte dell’Italia. Insomma, diciamo che la cultura, la geografia e l’attualità sono categorie fin troppo sottovalutate al giorno d’oggi. Uno sguardo al mondo – a quello che ci accade intorno e a ciò che è successo nel passato – dovremmo anche darlo ogni tanto, al di là del nostro interesse, giusto per conoscenza. Ma qui, su certi temi, mancano proprio le basi.

