The Couple, le anticipazioni: Ilary Blasi con 8 coppie vip e 1 milione di euro. Chi sono e cosa faranno stasera Tutto pronto per l’inizio del nuovo reality game di Canale 5: ecco nel dettaglio ciò che vedremo e chi saranno i concorrenti in gara.

Mancano solo poche ore all’inizio dell’attesissimo reality game The Couple – Una vittoria per due, un nuovo format condotto da Ilary Blasi che metterà alla prova 8 coppie di concorrenti legate da vincoli affettivi, di amicizia, parentela o semplice affinità. Queste coppie dovranno affrontare sfide fisiche e mentali dimostrando la loro grande complicità verso un unico scopo: vincere il montepremi finale da 1 milione di euro. Tra sfide registrate durante la settimana e prove in diretta, i concorrenti potranno accumulare o perdere delle chiavi, fondamentali ai fini della vittoria (solo una di queste aprirà la cassaforte con il milione). Cercando quindi di non essere eliminate al televoto, l’obiettivo delle coppie sarà arrivare in finale con il maggior numero di chiavi. Ogni volta che una coppia verrà eliminata, dovrà cedere le proprie chiavi a un’altra ancora in gara. Ma vediamo qualche dettaglio in più di ciò che vedremo stasera in tv su Canale 5.

The Couple, cosa vedremo stasera: anticipazioni

Nella prima puntata di questa sera verranno presentate tutte le 8 coppie che, oltre a doversi sfidare quotidianamente, dovranno convivere nella stessa casa con telecamere che le riprenderanno 24 ore su 24 (in perfetto stile GF). Già da stasera vedremo le prime prove e i concorrenti dovranno iniziare fin da subito a mettere in atto strategie e allenarsi al massimo per testare la propria affinità. A partire da domani, il pubblico potrà anche collegarsi alla Casa di The Couple in diretta 24 h su 24 su Mediaset Extra (Canale 55) per vedere tutto ciò che faranno i concorrenti durante il giorno.

The Couple, chi sono i concorrenti: le 8 coppie Vip

Dopo le tante ipotesi, il cast di The Couple è stato ufficialmente definito. Alle redini del programma ci sarà la bella Ilary Blasi, mentre Francesca Barra e Luca Tommassini saranno i due opinionisti che la affiancheranno in studio commentando ciò che accade. Infine, ecco svelate tutte le 8 coppie di Vip che parteciperanno come concorrenti:

Quando e dove vederlo

The Couple partirà questa sera, lunedì 7 aprile, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.35 circa. La puntata sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. Il format, targato Endemol Shine Italy, è la versione italiana dello spagnolo Gran Hermano Duo.

