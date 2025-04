The Couple, cosa è successo: Spinalbese e Tabanelli vincono l'immunità, le gaffe di Ilary Blasi, le nomination Nella prima puntata del 7 aprile, Blasi tra gaffe e improvvisazione, mentre Tabanelli confonde Meloni e Mattarella e vince con Spinalbese: cosa è successo

Al via la prima puntata di The Couple, il reality show che vede il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione ed è trasmesso su Canale 5 lunedì 7 aprile 2025. Gli opinionisti sono Francesca Barra, moglie di Claudio Santamaria, e il coreografo Luca Tommassini, che subito scherza: "Siamo una coppia che non chia*a". Durante la puntata, dove trionfano leggerezza e imprevedibilità, vengono presentate tutte le coppie ed effettuate le prime sfide tra i concorrenti, quelle che potrebbero portarli a vincere, sempre in coppia, il montepremi di 1 milione di euro. Ecco cosa è successo nella prima puntata di The Couple del 7 aprile 2025.

The Couple, puntata 7 aprile 2025: cosa è successo

Si parte con la presentazione delle prime coppie, e la prima è quella delle sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli. "Di base, ci odiamo" dicono. "All’improvviso Benedicta può avere un attacco" svela Brigitta. Le due sorelle, come tutte le altre coppie, dovranno dormire nello stesso letto. Scopriamo subito che Benedicta non conosce le date di nascita dei nipoti. Poi Brigitta dichiara che, con i soldi del montepremi, vorrebbe riaprire il circo di Moira Orfei in versione moderna, senza animali, mentre la sorelle vorrebbe dare un po’ di soldi per la ricerca sui tumori in quanto "ho vissuto questa esperienza un paio di volte". La seconda coppia è quella composta da Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso che sogna di fare la cantante come il padre, e il truccatore Pierangelo Greco. I due si dicono ‘fratelli’, ma tempo addietro erano fidanzati: "Condividiamo tutti i nostri segreti, ma siamo molto diversi caratterialmente". Lei investirebbe i soldi nella musica, mentre a lui piacerebbe avere un suo brand di make up. Un volta tornati in studio, non manca una battuta di Ilary Blasi sui ladri entrati nella casa di Luca Tommassini: "Vogliamo ricordare ai ladri che tutti i lunedì sarai in diretta?"

La prima sfida è tra le sorelle Boccoli e i due giovani ex fidanzati: le coppie devono riconoscere degli oggetti ma entrambi i membri della coppia sono bendati e chi ne indovina di più in due minuti ha vinto. I due giovani vanno alla grande, con 9 oggetti indovinati, anche se il notaio non sente l’ultima parola, che è il pennello, confermata poi dal pubblico in studio (anche da noi, perché si è effettivamente sentito bene mentre lo diceva). Quando tocca alle sorelle, ne azzeccano solo 2 e il notaio lo fa notare a ogni parola (o quasi), mentre Benedicta dice alla sua compagna di squadra "Bri, datti una svegliata". Ad un certo punto è la Blasi ad aiutarle: "Ti sculacciava mamma quando eri piccola". Una volta finito il tempo, Brigitta continua con la sfida e la conduttrice urla: "Fermate le sorelle Boccoli, fermatele!" A vincere la prova sono quindi Jasmine e Pierangelo.

La seconda sfida a The Couple

I fratelli Fabrizio e Danilo Mileto che lavorano insieme in tribunale e dicono di sapere tutto l’uno dell’altro. Se vincessero il milione, vorrebbero investire nel settore delle aste giudiziarie e creare una loro società, ma anche comprare una villa sul mare ai genitori, che è il loro sogno. La terza coppia è formata dalle veline Elena Barolo e la brasiliana Thais, le ‘bionde atomiche’. Quando la Blasi chiede a Danilo se sia interessato a una delle due donne – che definisce ‘un po’ attempate‘ per lui -e se le conosca già, il concorrente, alla seconda domanda, risponde di sì e la conduttrice non si trattiene: "Ma non dire bugie, eri un bambino!" Poi arrivano in studio le veline e scopriamo che Thais userebbe il montepremi per comprare una casa a Milano e viverci con i figli, mentre Elena penserebbe agli altri, alle persone vicino a lei: "Vorrei dare una piccola parte della vincita alla signora che mi tiene pulita la casa, perché ha un mutuo da pagare, poi i miei vicini… Per me vorrei comprare una casa in Normandia dove scrivere un bestseller. Su cosa? Ho un debole… per gli uccelli!" "Siamo passati da un discorso impegnato… Uccelli, intendi volatili? No, perché di questi tempi bisogna spiegare…" dice la Blasi. E quando la Barolo parla di passione, Tommassini chiede: "Ma la passione per che cosa?", e Ilary sbotta: "Per gli uccelli, Luca!" Elena spiega perché proprio la Normandia: "Perché è piena di uccelli" e Luca commenta: "Sto prenotando un volo!" La Blasi continua: "Quale uccello ti piace di più? Ah, sono 3!?", e la Barolo, prima di citare una sua poesia, risponde: "Il Culbianco, l’Averla piccola e la Passera scopaiola (sì, esistono davvero ndr)".

La seconda sfida vede i fratelli Mileto e le ex veline competere in una prova dove un membro della squadra deve far capire al suo compagno cosa viene mostrato in un’immagine che l’altro componente non può vedere, il tutto mentre corrono sul tapis roulant in movimento. Tra le definizioni più belle, quella di Elena Barolo: "Ha le corna che ti incornano, ti fa proprio male con le corna". Quando sono i due uomini a dover giocare ed esce l’immagine di Cesara Buonamici, Danilo dimostra di non sapere il programma di cui è opinionista né che è una giornalista del Tg5: "Siete due schiappe!" afferma la conduttrice che poi dice: "Ma chi pensavi fosse Dante Alighieri, Golia?" Poi la Blasi ricorda alle coppie interessate: "Avete una seconda possibilità, e aumentiamo la velocità del tapis roulant. No? Ma non possiamo essere un po’ cattivelli? Io la mattino vado a 7.7, qui sono a 6 di velocità". Durante la seconda manche, a una velocità superiore, Danilo sostiene che la Sardegna non è in Italia: "Una regione, ma non è l’Italia", e Ilary lo blocca: "Come non fa parte dell’Italia? Quindi la Sardegna non è un’isola italiana?" Poi lo incalza su un personaggio che sembrava non aver riconosciuto in una foto, ovvero Napoleone. Il giovane, dopo un momento di titubanza, risponde "Napoleone" e si salva in corner da un’altra figuraccia.

La terza sfida a The Couple

La quinta coppia è formata dai coniugi Manila Nazzaro e Stefano Oradei. I due sono chiamati a rispondere alcune domande per vedere l’affinità di coppia e se le risposte coincidono. Tra le domande, "La data della prima volta e dell’ultima": "6 aprile 2025" dice lei con imbarazzo, aggiungendo: "Però siete cattivelli eh". Oppure: "Le ultime tre cifre del numero di telefono di Manila". Prova superata e i due si aggiudicano la Suite imperiale. Con i soldi gli piacerebbe comprare una casa più comoda e allargare la famiglia con un figlio tutto loro: "Non è facile, a questa età, rimanere incinta, ma è un sogno che non abbandoniamo" dice Manila. Dopo una piccola incursione nella casa, Ilary Blasi chiama i fratelli Mileto "Meleto" e subito dopo commenta la gaffe: "E niente, iniziamo con i nomi, sono partita!" La sesta coppia è composta dalle sorelle Irma (prima pugile italiana ad aver vinto le Olimpiadi) e Lucia Testa, le quali dicono subito di voler vincere ed entrambe si considerano ‘leader’ della coppia (molto bene…) e dicono che il pugilato le ha salvate. Le due sorelle si trovano di fronte alla casa del GF e Irma deve saltare la corda, ma c’è un problema e la Blasi scoppia: "Ma che attrezzi gli abbiamo dato? Ora la corda corta… Che figuraccia, scusateci!" Tornano le regole della prima sfida, quella di riconoscere gli oggetti tramite il tocco e descriverli in maniera che l’altro membro della coppia possa indovinarlo: entrambi hanno gli occhi coperti e solo uno dei due può toccare questi oggetti. Il notaio conferma che Manila e Stefano hanno azzeccato ben 7 nomi, mentre le due sorelle ne trovano 6. Quindi la vittoria è dei due coniugi.

La quarta sfida a The Couple: Spinalbese e Tabanelli

A scegliere il compagno di gioco di Antonino Spinalbese – sul rapporto con Belen Rodriguez dice che "Si può benissimo pensare a un futuro insieme avendo un nostro amico che ci educa" – è la produzione del reality show. "Luna Marì sta benissimo, ho appena finito una telefonata stupenda con lei. Adesso però mi fai emozionare. Lei è il mio vero amore" sottolinea Antonino quando la conduttrice gli chiede della figlia. Luca Tommassini invece gli domande se è vero che pensa di piacere alle donne solo perché è un po’ giocherellone e Spinalbese conferma, anche se ammette di essere cresciuto nel tempo. Nel momento in cui la conduttrice gli domanda come utilizzerebbe i soldi della vinta, Spinalbese ci prova con lei: "Io vorrei portare a cena te, Ilary". "Ma mica sono così cara!" risponde lei. Spinalbese poi ammette che si sente bene a dare, quindi vorrebbe usare i soldi per aiutare gli altri, oltre a donarli alla sua famiglia. Antonino deve sfidare Laura Maddaloni, judoka e sorella di Marco Maddaloni, e la ginnasta Giorgia Villa, due sportive che prima di The Couple non si conoscevano se non per nome. Laura vorrebbe usare i soldi del montepremi per le figlie, dividendoli in parti uguali, mentre Giorgia vorrebbe aprire una palestra tutta sua.

Poi Antonino Spinalbese scopre che il suo compagno di coppia è il calciatore Federico Tabanelli, papà di Asia e Leonardo che si dice più pronto sulle prove fisiche: "Il montepremi lo dividerei tra i due bimbi e poi per i miei progetti musicali". Una volta unica la coppia, la Blasi chiede a Tabanelli "Chi è il Presidente della Repubblica?" e lui risponde: "La Meloni!". Spinalbese poi lo corregge e la conduttrice lo incalza: "Quindi chi è il Presidente della Repubblica?" L’ex calciatore dice: "Mattarella… Mi confondo". E la Blasi ironizza: "Eh sì, sono proprio uguali. Una è donna, l’altro è un uomo…". Si prosegue con l’ultima sfida, quella delle immagini da indovinare mentre corrono su tapis roulant. Tra le coppie Spinalbese e Tabanelli, il quale dichiara di essere il "classico calciatore ignorante", e Maddaloni (non riconosce la Gruber) e Villa, a vincere la prova sono i due uomini.

The Couple, la coppia vincitrice: a chi va l’immunità

Ecco le 4 coppie che hanno vinto le prove:

Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco

Elena Barolo e Thais

Manila Nazzaro e Stefano Oradei

Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli

La coppia vincitrice, oltre all’immunità alle prime nomination, potrà rubare la chiave di un’altra coppia. La prova finale consiste nell’avvicinarsi il più possibile ai 60 secondi, una volta partito il minuto di tempo a disposizione, contandoli mentalmente. A vincere la prova e quindi la prima puntata sono Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, i quali sono chiamati ad andare nella ‘stanza delle scelte’ per rubare la chiave a una delle coppie in gara: Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi. La motivazione: "A caso… poi sono anche giovani e bravi. Io ho chiesto un numero ad Andrea, abbiamo contato e sono usciti loro…". Spinalbese dice: "Ma adesso con che faccia torniamo?", e la Blasi sottolinea: "Ecco, con che faccia? E certo, ora dovete dirlo a tutti. Mica facciamo le cose di nascosto". Nel frattempo, sul tabellone compare una sola chiave (ne hanno tutti due) vicino alla coppia scelta dai due uomini. Pierangelo, nel salone della casa, commenta: "Non mi stanno più simpatici".

The Couple: le nomination e le motivazioni

Scopriamo subito che la coppia più votata alle nomination (due per ogni squadra) dovrà cedere una chiave a una coppia avversaria. Ecco le nomination (in confessionale) con le motivazioni:

Elena e Thais nominano le sorelle Irma e Lucia Testa perché "Pensiamo siano le più forti", e poi Manila e Stefano: "Sono sposati e quindi affiatati, si conoscono bene".

Le sorelle Boccoli nominano Lucia e Irma Testa e Laura Maddaloni e Giorgia Villa: "Non ci abbiamo parlato"

Jasmine e Pierangelo nominano Danilo e Fabrizio Mileto perché "A pelle non ci stanno simpatici", e poi Laura e Giorgia: "Sono molto agguerrite e super sportive"

I fratelli Mileto nominano le sorelle Boccoli perché "abbiamo contato con un nostro metodo, è difficile scegliere il primo giorno", e poi Manila e Stefano, usando sempre lo stesso metodo.

Manila e Stefano nominano Laura e Giorgia perché "ho paura della loro preparazione atletica", e poi i fratelli Mileto: "Così, a caso… Mi sono simpatici, però…"

Laura e Giorgia nominano le sorelle Boccoli perché "ci sembrano molto unite", e poi Manila e Stefano: "La loro unione è forte e si capiscono al volo"

Le sorelle Irma e Lucia Testa nominano i fratelli Mileto perché "possono essere pericolosi a lungo andare", e poi le sorelle Boccoli: "Per esclusione, per anzianità. Le sto studiando"

Antonino e Andrea nominano Danilo e Fabrizio Mileto perché "sono gli unici due uomini in coppia", e poi Thais e Elena: "A caso"

Danilo e Fabrizio Mileto sono la coppia più votata con 4 punti e quindi devono rinunciare a una delle due chiavi. "Ci sta, non si può dare un perché ora" è la risposta dei diretti interessati, che poi devono decidere a chi cedere la propria chiave, ovvero a Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi perché "era l’unica coppia rimasta con una sola chiave". I due giovani sono felici, ma la Blasi li mette in difficoltà chiedendo ai fratelli "volete sapere se vi hanno nominato?" I due scoprono che li avevano votati, ma Pierangelo garantisce che faranno di tutto per ‘restituirgli’ la chiave.

