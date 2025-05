Ilary Blasi sotto attacco sui social: cosa ha fatto dopo la cancellazione di The Couple La conduttrice è finita nel mirino delle critiche del web, che l’ha accusata di non essersi presa alcune responsabilità dopo la chiusura del reality show

Il silenzio che fa rumore. Nella giornata di ieri giovedì 8 marzo The Couple ha chiuso i battenti in anticipo e la notizia ha subito fatto il giro del web e non solo. Il montepremi di un milione di euro è stato donato in beneficienza – come reso noto dalla nota ufficiale Mediaset – e Ilary Blasi non condurrà nemmeno la finale del programma, arrivato al capolinea anzitempo in seguito a un clamoroso flop di ascolti. La conduttrice, tuttavia, non ha ancora commentato l’accaduto e in tantissimi sui social non hanno preso affatto bene questo suo silenzio. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

The Couple, la chiusura anticipata e il montepremi

Ieri giovedì 8 maggio 2025 – come detto – Mediaset ha annunciato la chiusura anticipata di The Couple. Il nuovo reality di Canale 5 è stato un fallimento su tutta la linea e il clamoroso flop di ascolti (la scorsa domenica crollati addirittura al 7,65% di share) ha portato Pier Silvio Berlusconi alla scelta più drastica per puntare tutto sulla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, la prima condotta da Veronica Gentili e iniziata in settimana. Stando a quanto comunicato dalla nota ufficiale dei vertici del Biscione, il montepremi di un milione di euro verrà donato in beneficenza all’istituto Giannini Gaslini di Genova per la realizzazione di un nuovo reparto di terapia intensiva pediatrica e neonatale; un gesto di solidarietà che ha "attutito" la fine ingloriosa di The Couple.

La (non) reazione di Ilary Blasi e le critiche social

Chi non ha ancora commentato il mancato finale di The Couple è proprio la conduttrice e padrona di casa, Ilary Blasi. Dopo avere cancellato ogni post e hashtag relativo al programma – destinato a essere ricordato come uno dei suoi più grandi flop in carriera – Ilary si è chiusa in una sorta di silenzio stampa. Ieri sera, anzi, la conduttrice ha semplicemente condiviso alcune foto e video tra le storie del suo profilo Instagram per condividere la sua giornata di relax al lago. L’ex signora Totti è infatti in vacanza nella lussuosa Villa D’Este, resort a cinque stelle a Cernobbio, in provincia di Como, presumibilmente con il suo compagno Bastian Müller. In tanti hanno criticato la conduttrice sui social, accusandola di non essersi presa ancora alcuna responsabilità riguardo il fallimento di The Couple. Non è da escludere, tuttavia, che Ilary possa rompere il silenzio già nelle prossime ore.

