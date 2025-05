Da Amadeus a Ilary Blasi, cadono i miti della tv: perché le star (che innovano) non funzionano più I nuovi format e progetti di questa stagione tv si sono rivelati un flop nonostante i “big” alla conduzione: da Conti a Milly Carlucci, cosa non ha funzionato

Manca sempre meno all’inizio dei palinsesti estivi e la stagione televisiva 2024/25 sta per andare in archivio senza grandi novità. Al di là delle sempre quotatissime fiction, infatti, i nuovi programmi di quest’anno hanno faticato a imporsi negli ascolti tv, rivelandosi spesso e volentieri dei veri e propri flop nonostante i "big" alla conduzione. Da Amadeus a Ilary Blasi passando per Carlo Conti e Milly Carlucci, nuovi format e progetti non sono riusciti a sfondare, spesso affossati da titoli più "rodati". Scopriamo perché e tutti i dettagli.

Amadeus, Ilary Blasi, Carlo Conti e non solo: i flop della stagione tv 2024/25

Oltre ad affossare L’Isola dei Famosi, gli ascolti tv di ieri mercoledì 28 maggio 2025 sono stati utili per confermare una volta di più un segnale che è stato una costante dell’intera stagione televisiva. I nuovi format faticano tremendamente, anche quando guidati da conduttori di prim’ordine come Carlo Conti, Ilary Blasi o Amadeus. Quest’ultimo ha infatti registrato ancora il 2,4% di share al timone di Like a Star, in prima serata su Nove. Il talent si sta rivelando l’ennesimo flop di questa stagione tv, che sembra proprio essere "allergica" alle novità.

L’annata è partita con il flop de La Talpa che, pur non essendo una novità, tornava in tv dopo tantissimo tempo con una nuova anima e una nuova conduttrice, Diletta Leotta. Flavio Insinna non è riuscito a imporsi alla guida di Famiglia d’Italia su La7 e ha salutato lo scorso 7 aprile, proprio nel giorno in cui è partito The Couple. Il nuovo reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi si è rivelato un flop senza precedenti e ha chiuso i battenti addirittura prima della finale. Anche in Rai, tuttavia, le cose non sono andate meglio: Ne Vedremo delle Belle di Carlo Conti è stato un buco nell’acqua (come ammesso dallo stesso direttore artistico del Festival di Sanremo), Alessia Marcuzzi ha fallito al timone di Obbligo o Verità, Milly Carlucci sta faticando alla conduzione di Sognando Ballando con le Stelle. Per quanto riguarda Discovery, il già citato Amadeus naviga in cattive acque con Like a Star dopo i numeri deludenti di Chissà chi è.

The Couple, Like a Star, Sognando Ballando con le Stelle: cosa non ha funzionato

Come sottolineato anche da Giuseppe Candela su X, dunque: "Quest’anno hanno fatto flop big come Carlucci, Conti, Amadeus, Scotti, Insinna, Blasi, Marcuzzi per citarne alcuni. Siccome non sono delle pippe è evidente che il problema è più grande. Il discorso meno banale del flop urlato. E, guarda caso, hanno avuto successo i titoli rodati". Le difficoltà dei nuovi progetti – affossati nonostante i nomi altisonanti alla conduzione – possono essere ricondotte ad alcuni problemi di scrittura del format, spesso debole e con poca anima. Dall’altro lato è proprio il successo dei titoli più ‘rodati’ (basti pensare ad Affari Tuoi, che nonostante l’addio di Amadeus ha guadagnato ancora più affetto con Stefano De Martino) a fare scattare l’allarme: l’età media dello spettatori si sta alzando e i giovani – potenzialmente i più aperti alle novità – hanno altre forme di intrattenimento o le piattaforme streaming, ben lontane da ritmi, tempi e contenuti della televisione.

