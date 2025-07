Ilary Blasi, Diletta Leotta e “i reality più brutti della tv”: come hanno reagito alla stroncatura di Pier Silvio Berlusconi Il commento di Pier Silvio apre il retroscena di un doppio flop e la domanda che aleggia a Cologno diventa: che ne sarà dei prossimi reality?

C’erano grandi aspettative: The Couple doveva cavalcare la scia del Grande Fratello e La Talpa tornava in palinsesto con la promessa di rinnovarsi. Invece la presentazione dei palinsesti Mediaset 2025/2026 ha cambiato tono in un istante, quando Pier Silvio Berlusconi ha deciso di parlare a briglia sciolta. Il risultato? Una discussione su un autogol televisivo finito sotto la lente di ingrandimento della stampa.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi

Durante l’incontro coi giornalisti, l’amministratore delegato non ha girato intorno al problema: ha definito The Couple e La Talpa "i due programmi più brutti mai visti in tv", un errore da non ripetere. Eppure ha salvato Ilary Blasi sottolineando che la colpa di quel disastro non ricade sulla conduttrice ma sul team di autori, incapace a suo dire di costruire una narrazione avvincente. Una stoccata che, a Cologno, suona come avvertimento per chi scrive i format più che per chi li conduce.

Il silenzio di Ilary Blasi e Diletta Leotta

A caldo ci si aspettava almeno una risposta delle dirette interessate. Nulla di più lontano: i team di Ilary Blasi e Diletta Leotta hanno preferito un semplice no comment. Lo stesso muro di silenzio era calato già al momento della chiusura dei programmi, quando entrambe avevano scelto di non commentare la decisione aziendale di anticiparne la fine. Ma in tv come nella vita, a volte il silenzio pesa più di una replica.

La Talpa, in onda dal 5 al 25 novembre, ha visto lo share scendere fino al 10,6% alla terza puntata; Mediaset ha così fuso le ultime tre serate in un’unica finale, spedendo il reality in archivio un mese prima del previsto. Peggio è andata a The Couple: partito il 7 aprile, è stato chiuso il 4 maggio, fermandosi a cinque puntate su otto. La finale non si è mai giocata e il montepremi da un milione di euro è stato devoluto al Gaslini di Genova. Numeri e scelte che parlano da soli: il pubblico non ha premiato, e l’azienda ha tagliato le perdite.

Che cosa succede adesso

La lezione è chiara: volti celebri e format spinti dai social non bastano più a blindare gli ascolti. Berlusconi prepara una revisione profonda dei reality: meno sovraesposizione, più idee forti e autori capaci di intercettare un pubblico che cambia. Nel frattempo Blasi e Leotta restano in stand‑by, in attesa di proposte che valorizzino la loro immagine senza esporle a un altro boomerang. In gioco non c’è solo il futuro di due conduttrici, ma quello di un genere televisivo che, se non si rinnova, rischia seriamente di diventare un ricordo degli anni d’oro.

