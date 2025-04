The Couple, ascolti drammatici e social critici: "Spettacolo inguardabile" Lo share del reality è sceso drasticamente, mentre sul web avanzano le critiche: "Un programma un disastro, cast debolissimo e pubblico stanco".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Precipitano inesorabilmente gli ascolti di The Couple – Una vittoria per due. Ieri sera, lunedì 14 aprile 2025, il nuovo reality di coppia è andato in scena con la seconda puntata di questa prima stagione, raggiugendo a malapena il 13% di share. Dopo un discreto debutto (18,6% di share e 2 milioni e 234mila spettatori), infatti, il programma condotto da Ilary Blasi ha subito un tracollo negli ascolti, seguito da poco più di un milione e mezzo di utenti. Un dato che pare riflettersi perfettamente nei tanti giudizi negativi che si possono leggere sui social, dove il pubblico ha fortemente criticato la trasmissione: c’è chi la trova noiosa, troppo simile al Grande Fratello appena concluso, chi pensa che il cast sia debole, e via dicendo. Inoltre, i tanti telespettatori che commentano hanno messo a paragone il reality con la cultura e la maestria narrativa di Alberto Angela nel suo Ulisse – Il piacere della scoperta, che ieri ha trionfato con più di 3 milioni di abbonati Rai incollati alla Tv, arrivando a toccare il 19,1% di share.

Commenti social spietati contro The Couple: "Ennesimo flop"

La seconda puntata di The Couple è stata un fiasco, tanto che da più parti si vocifera possa arrivare per Ilary Blasi una chiusura anticipata, sulla scia de La Talpa. Dopo un buon 18,6% di share nel debutto, infatti, ieri sera il reality ha conquistato a malapena il 13%, intrattenendo solo un milione e mezzo di telespettatori. Un dato allarmante per Mediaset, a cui si aggiungono le note dolenti che arrivano dai social. Sul profilo ufficiale Instagram, ad esempio, la trasmissione è fortemente criticata: "Che programma inutile!!

Un branco di ignoranti , nullafacenti….il milione di euro era meglio darlo in beneficenza!", "Programma pessimo ,la fotocopia del GF…. noioso, e vincere tutti quei soldi per delle prove ridicole è vergognoso".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E su X la musica di certo non cambia: "CHE FLOP ENORME. Quando capiranno che la gente si è stancata di guardare sempre le stesse cose?!?!?!", "Alla gente non interessa vedere dei "vip" vincere 1mln di euro, avremmo voluto vedere la cassiera, l’avvocato, il macellaio battersi per vincere il montepremi", "Come previsto tonfo clamoroso per #TheCouple, appena 1,5mln di telespettatori (a breve saranno più i soldi che danno al vincitore che la gente che lo guarda)", "Un programma un disastro, cast debolissimo e pubblico stanco", "Probabilmente l’unico modo di costringere gli spettatori a guardare #TheCouple è dare un milione di euro pure a loro", "Spettacolo inguardabile. Ma perché????".

Potrebbe interessarti anche