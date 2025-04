Ilary Blasi, quanto guadagna: le cifre da capogiro a Mediaset e il patrimonio da sogno 900mila per ogni edizione de L'Isola e 700mila per Unica: tutti i cachet della conduttrice di The Couple.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Il grande ritorno nel mondo dei reality di Ilary Blasi è previsto per questa sera, lunedì 7 aprile 2025, con il debutto su Canale 5 di The Couple. Il programma vedrà gareggiare 8 coppie di vip, in sfida per accaparrarsi il succulento montepremi da 1 milione di euro. Al suo timone ci sarà proprio l’ex signora Totti che, dopo aver condotto il Grande Fratello Vip dal 2016 al 2018, e L’Isola dei Famosi dal 2021 al 2023, torna a mettere in riga gli abitanti di una Casa, tra l’altro la stessa del GF ma ristrutturata. Il cachet che Mediaset pagherà a Blasi, non è stato ancora reso noto, ma sappiamo quanto è stata pagata in passato per le altre trasmissioni di cui era alla guida. Parliamo di cifre da capogiro, come i 900mila euro per una stagione de L’Isola, o i 650mila del GF. Ma andiamo a vedere meglio qual è il patrimonio dell’ex letterina e quanto ha guadagnato nella sua carriera televisiva.

Quanto guadagna Ilary Blasi a Mediaset: le cifre da capogiro

Non si sa ancora nulla del cachet di Ilary Blasi per la conduzione di The Couple, al via stasera su Canale 5, ma si conoscono le cifre incassate dalla presentatrice nelle passate edizioni de L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Per quest’ultimo, secondo le voci circolate sul web, l’ex di PassaParola avrebbe portato a casa circa 25mila euro a puntata, per un totale di 650mila euro a stagione. Molto più alto, invece, il compenso per guidare il reality dei naufraghi: secondo Cosmopolitan, Blasi avrebbe messo in banca in quell’occasione ben 50mila euro a diretta, ossia 900mila euro per ogni edizione de L’Isola. Ad aggiungersi a queste cifre da capogiro, anche il suo cachet per il docufilm Unica, circa 700mila euro, svelato da Davide Maggio, a cui sicuramente sarà seguito un altro alto compenso per il secondo capitolo della serie.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il patrimonio di Ilary Blasi e il mantenimento di Francesco Totti

Il valore reale del patrimonio di Ilary Blasi non è noto, ma come abbiamo detto, le cifre (presumibilmente) incassate per i suoi lavori a Mediaset e per il documentario su Netflix sono veramente alte. Inoltre, la conduttrice è la proprietaria della villa da 18 milioni di euro che condivideva all’Eur con l’ex marito Francesco Totti, rimasta a lei dopo il difficile divorzio. Inoltre, in sede legale, il giudice ha stabilito che l’ex calciatore dovrà versare 12.500 euro al mese all’ex moglie per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie e il 75% di quelle scolastiche. Questa cifra, però, pare non abbia per nulla soddisfatto le richieste di Ilary che avrebbe invece chiesto 18-20 mila euro al mese.

Potrebbe interessarti anche