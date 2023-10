Tale e Quale Show: da Rosa Chemical a Diodato, le imitazioni di stasera Cosa ci aspetta nella puntata di stasera di Tale e Quale Show? ecco tutte le imitazioni in programma, alcune davvero inaspettate, altre forse troppo audaci

Torna con una nuova puntata uno dei talent show più amati di Rai 1 "Tale e Quale Show". Le prime due puntate si sono confermate un grande successo, riscontrando un ottimo gradimento da parte del pubblico. Ora torneranno con nuovissime imitazioni i concorrenti sempre più agguerriti. Affiancati dal padrone di casa, Carlo Conti, i nostri Vip saranno pronti a sfidarsi con nuove vesti, fino all’ultima nota. La seconda puntata ha visto al primo posto, a pari merito, Lorenzo Licitra e Ilaria Mongiovì che hanno portato sul palco rispettivamente Harry Styles e Noa. A seguire, Gaudiano-Francesco Sarcina.

Chi riuscirà a trionfare in questo terzo appuntamento? In questa puntata vedremo tanti artisti di fama nazionale e internazionale, o quanto meno le loro imitazioni. Scopriamo di più.

Tale e Quale Show, le imitazioni stasera

Tra le esibizioni più interessanti spicca Ginevra Lamborghini, che sarà alle prese con Dua Lipa. Non solo una grande diva del pop, ma ben due in questa puntata! Si, perché la grande Mongiovì vuole puntare ad un altro super risultato facendosi ispirare dalla monumentale Lady Gaga, riuscirà a reggere il confronto? Pamela Prati invece resta in Italia, e imiterà Donatella Rettore e la sua eccentricità. Jasmine Rotolo proverà invece a vestire i panni di Sade, sarà molto interessante capire come andrà! Spazio poi a Maria Teresa Ruta, che avrà da assumere le sembianze della nostra Ambra Angiolini, che quindi almeno virtualmente si sposterà dal palco di X Factor a quello di Tale e Quale. Poi sarà il turno di Jo Squillo, che tenterà il tutto per tutto con La Rappresentante di Lista, mentre Alex Belli proverà un approccio molto originale con il sempre sopra le righe Rosa Chemical. Sfida difficile per Gaudiano, che tenterà di superare la prova nelle vesti del virtuoso Lewis Capaldi, mentre Lorenzo Licitra, dato da molti come il favorito di questa edizione, cercherà di confermarsi come tale con Diodato. Scialpi va di storia della musica italiana nei panni di Domenico Modugno, mentre i soliti "Ripetenti" Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni si metteranno alla prova con The Ronettes. Tutte le interpretazioni saranno dal vivo, con gli arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Sarà quindi una serata ricca di emozioni e tanto agonismo, arricchita da una giuria d’eccezione, composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi (più un quarto giurato a sorpresa).

Quando e dove vedere la puntata

Questa terza puntata di Tale e Quale andrà in onda stasera, venerdì 6 settembre, come sempre alle 21:25 su Rai 1. L’episodio sarà poi anche disponibile alla visione sulla piattaforma streaming di RaiPlay, anche in diretta.

