Tale e Quale Show, Cristina Scuccia out: Carlo Conti spiega il motivo Il conduttore ha chiarito una volta per tutte la causa della mancata partecipazione dell'ex suora al suo programma: ecco le sue parole.

Manca ormai sempre meno all’inizio della nuova stagione di Tale e Quale Show. Lo show delle imitazioni torna su Rai 1 il prossimo 22 settembre, e già nel corso di questa estate il padrone di casa, Carlo Conti, aveva annunciato il cast di personaggi famosi che parteciperanno a questa tredicesima edizione del programma. Tra i concorrenti era stata annunciata anche Cristina Scuccia, la ex suora vincitrice di The Voice reduce dall’esperienza dell‘Isola dei Famosi. Ora, però, la cantante si è tirata indietro, e il conduttore ha voluto chiarire in prima persona i motivi di questa scelta.

Carlo Conti parla dell’esclusione di Cristina Scuccia

Quando, nel mese di luglio, Carlo Conti aveva pubblicato sulle sue pagine social i nomi dei concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show, nell’elenco compariva anche Cristina Scuccia. Soltanto pochi giorni dopo, però, hanno iniziato a circolare voci di una possibile esclusione dell’ex suora dal cast del programma, probabilmente a causa di un mancato accordo tra lei e la Rai per motivi economici o editoriali. Ora la notizia è stata ufficializzata. Intervistato dal settimanale DiPiù Tv, Carlo Conti ha spiegato come sono andate le cose: "Sì, questa estate era stata annunciata la presenza a Tale e Quale Show di Cristina Scuccia", ha raccontato il conduttore. "Avevamo scelto Cristina, però durante le trattative lei ha posto una serie di condizioni, di paletti, che non abbiamo potuto accettare: chiedeva di avere il controllo sulla scelta dei cantanti da imitare, sui costumi di scena e così via". Lo stesso Conti e la produzione del programma, dunque, hanno dovuto rinunciare ad averla nel cast: "Noi abbiamo rifiutato, anche perché se avessimo concesso a lei questi favoritismi avremmo dovuto concederli, per correttezza, anche a tutti gli altri protagonisti. E così lei ha deciso di non partecipare più al nostro programma e noi abbiamo accettato, con molta serenità, la sua scelta. Anche perché a Tale e Quale Show, pure quest’anno, ci saranno tante altre stelle pronte a brillare".

Cristiano Malgioglio contro Cristina Scuccia

Dello stesso avviso, come emerso nella giornata di ieri, è Cristiano Malgioglio, storico giudice di Tale e Quale Show. Il cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram una riflessione sulla nuova stagione del programma, e in particolare sulla mancata partecipazione di Cristina Scuccia: "Ancora qualche giorno e poi arriverà il 22 di settembre su Rai 1 Tale e Quale Show. Ho saputo che l’ex Suor Cristina non sarà nel cast. Questo mi addolora…Leggo inoltre che non desiderava cantare e imitare personaggi pop internazionali…molto ma molto particolari…e canzoni molto ambigue. Ma come mai, se a The Voice aveva interpretato Like a Virgin di Madonna quando indossava i panni da Suora? Svegliati cara. Forse Avevi il terrore dei miei giudizi? Adesso saremo tutti più sereni e direi anche più contenti. Buona fortuna".

