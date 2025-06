Ballando con le stelle, Milly Carlucci ‘chiama’ Sanremo: è (quasi) fatta per un cantante famosissimo. Chi è Un'indiscrezione dell'ultim'ora conferma le voci circolate in questi giorni. Alla corte della conduttrice Rai dovrebbe sbarcare un grandissimo amico di Fedez. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Si avvicina un colpo clamoroso, almeno stando alle ultime voci, per Milly Carlucci. La conduttrice di Ballando con le Stelle, indaffarata al momento nella definizione del nuovo cast del dance show – si parlava tempo fa di un corteggiamento per Francesca Pascale – potrebbe aver ‘opzionato’ un noto cantante, che anni addietro fece scandalo sul palco di Sanremo. Si tratterebbe di Rosa Chemical, un vecchio amico di Fedez – anche se i due, dopo un bacio in diretta in tv, sembrano essersi allontanati da tempo. Mentre non è chiaro se Milly riuscirà a ottenere il sì di alcuni ‘pallini’ come Melissa Satta (già rincorsa nel 2024) e Barbara D’Urso. Ma vediamo meglio tutti i particolari e le ultime novità qui sotto.

Ballando con le stelle, Milly Carlucci ‘pesca’ Rosa Chemical da Sanremo

Il nome che circola, dunque, è quello di Rosa Chemical. Cantante un punk-pop – che in realtà si chiamerebbe Manuel Franco Rocati – salito agli onori della cronaca dopo il bacio passionale con Fedez di qualche Sanremo fa. Rosa ha poi fatto parte, più di recente, dello show Like a Star, in compagnia dei colleghi Elio e Serena Brancale. Ma il suo profilo interessa di più per il ruolo dirompente che potrebbe avere a Ballando con le Stelle. Dove Milly Carlucci punta, come al solito, su un cast di personalità divisive e iper-note.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ecco perché l’indiscrezione su Rosa Chemical, confermata dall’esperto Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, è molto più di un’ottima notizia. Per il giornalista l’amico di Fedez sarebbe addirittura il primo concorrente ufficiale della 20esima edizione del dance show Rai. Anche se occorre andare cauti, come sempre, e attendere dichiarazioni incontrovertibili dai piani alti.

L’incognita Melissa Satta e il possibile cast di Ballando 2025

Intanto Milly sgomita per mettere insieme un cast a prova di ‘bomba’ per Ballando. Anche considerando Rosa Chemical cosa fatta (nella migliore delle ipotesi), mancano tanti nomi all’appello per poter parlare di un insieme di concorrenti di livello. E allora occorre fare il solito toto-partecipanti, provando a ipotizzare chi, tra i tanti papabili, potrebbe stuzzicare la fantasia della Carlucci.

In primis svetta senza dubbio Melissa Satta, già voluta l’anno scorso ma sfumata a un soffio. Al suo posto era arrivata Federica Nargi, pure brava e apprezzatissima. Stavolta potrebbe essere quella buona, insomma, per l’ex di Berrettini. Anche se dettagli in merito non ne abbiamo. Possiamo invece parlare di un probabile interessamento per l’ex campione olimpico Alex Schwazer, stando anche a quanto riportato da Il Messaggero. Alex ha già fatto esperienza tv al Grande Fratello, e sarebbe un volto riconoscibilissimo senza dubbio.

Infine, c’è il pallino Barbara D’Urso, che farebbe scintille con la giurata Selvaggia Lucarelli dal primo istante. Garantendo picchi di share e possibili clip virali sui social. Ma ancora siamo solo alle ipotesi. E per vere certezze c’è da attendere.

Potrebbe interessarti anche