Michelle Hunziker pazza di Nino Tronchetti Provera: il gesto liberatorio al concerto di Vasco La showgirl e il manager escono allo scoperto tra le note di Albachiara. Con loro anche Aurora Ramazzotti, per una prima uscita pubblica, condivisa in famiglia.

Michelle Hunziker ha scelto il momento giusto per uscire allo scoperto con il suo nuovo compagno Nino Tronchetti Provera. saltando completamente qualsiasi annuncio ufficiale tramite interviste o dichiarazioni social, solo una storia Instagram in cui canta a squarciagola al concerto di Vasco Rossi, accanto a lui. La conduttrice lascia che sia quello che succede tra balli, baci, sorrisi e abbracci dia ai fan le conferme che aspettavano.

Michelle Hunziker esce allo scoperto con Nino Tronchetti Provera

La serata all’Olimpico è stata la prima vera uscita "di famiglia" per questa nuova coppia: accanto a loro c’erano anche Aurora Ramazzotti e il suo compagno Goffredo Cerza. Una presenza che non è passata inosservata, perché a certi eventi ci vai solo se sei davvero dentro la vita dell’altro. Aurora non solo ha partecipato, ma ha anche ballato, cantato e condiviso momenti di complicità con la madre e Nino, lasciando intendere che il nuovo amore di Michelle sia già stato pienamente accolto in famiglia.

L’indiscrezione confermata e i flirt passati della conduttrice

Il settimanale Oggi era stato il primo a lanciare l’indiscrezione, pubblicando scatti rubati della coppia per le vie di Milano tra sorrisi e baci. All’epoca si parlava solo di indizi, ma ora la realtà è sotto gli occhi di tutti: Michelle Hunziker ha un nuovo amore, e lo vive alla luce del sole, senza negarsi la possibilità di godersi un bel concerto in famiglia in compagnia del suo nuovo innamorato.

Dopo la fine del matrimonio con Tommaso Trussardi e i fugaci flirt attribuiti a Giovanni Angiolini e Alessandro Carollo, Michelle aveva sempre mantenuto un basso profilo sulla sua vita sentimentale. Più volte aveva detto di essere diventata esperta nell’evitare i paparazzi, raccontando con ironia: "Ora capita che incontro un uomo e per tre mesi non ci sono titoli sui giornali… Ho imparato a incontrarli nei garage!". Ma questa volta ha deciso di non nascondersi più.

Chi è Nino Tronchetti Provera

Nino Tronchetti Provera, 55 anni, è un manager di successo e fondatore di Ambienta, società che investe nel settore della sostenibilità. Laureato alla Luiss, è cugino di secondo grado di Marco Tronchetti Provera ed è stato sposato con Francesca Malgara, fotografa, da cui ha avuto tre figlie. Un uomo abituato alla riservatezza, lontano dal clamore del mondo dello spettacolo, ma che sembra perfettamente a suo agio al fianco di Michelle, anche quando le luci si accendono tutte insieme. La prima foto social pubblicata da Michelle al concerto è bastata per far impazzire i follower. La relazione non è più un segreto, chissà quindi dove vedremo prossimamente questa nuova coppia pronta a sbocciare.

