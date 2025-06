Facci Ridere, Pino Insegno promosso in prime time con Roberto Ciufoli (e tre super vip): le anticipazioni Stasera - 29 giugno - su Rai 2, Tre squadre da Nord a Sud si sfideranno a colpi di barzellette su Rai 2, ogni domenica.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Insieme li abbiamo amati ne La Premiata Ditta e già sappiamo che sono una coppia collaudata. Pino Insegno e Roberto Ciufoli sono pronti a farci divertire (di nuovo) con il nuovo programma Facci Ridere, che andrà in onda stasera, domenica 29 giugno 2025 (con una programmazione di quattro appuntamenti settimanali, su Rai 2. Lo spettacolo, trasmesso sulla seconda rete per favorire maggiore libertà creativa, punta a offrire puro divertimento senza la serietà e la tensione tipiche dei format competitivi e delle analisi psicologiche. Lo show si propone come un’alternativa leggera e ironica, basata su gag e partecipazione popolare. Vediamo le anticipazioni della prima puntata.

Facci Ridere, anticipazioni prima puntata (29 giugno 2025)

Dal 29 giugno, ogni domenica alle 21:20 su Rai 2, arriva in prima serata Facci Ridere, un nuovo show comico condotto da Pino Insegno e Roberto Ciufoli. Lo spettacolo celebra l’Italia attraverso il sorriso, dando spazio a chiunque sappia far divertire. In ogni puntata, tre squadre rappresentanti simbolicamente le tre grandi aree geografiche del Paese (Nord, Centro e Sud Italia) metteranno in scena le diverse sfumature della comicità popolare italiana, portando in primo piano voci, volti e accenti tipici delle loro regioni. I concorrenti cercheranno di strappare più risate possibili a una giuria speciale composta da tre "musoni", personaggi famosi del mondo dello spettacolo: nella prima puntata saranno Francesco Paolantoni, Carolina Rey e Massimiliano Rosolino. Barzellette, aneddoti personali, imitazioni, parodie, monologhi, performance con strumenti insoliti, balli esilaranti, costumi divertenti ed effetti a sorpresa saranno tutti ingredienti per conquistare punti preziosi. Al termine di ogni serata, la squadra con il punteggio più alto sarà dichiarata vincitrice.

In un’intervista, Roberto Ciufoli ha espresso tutta la sua felicità per questo progetto accanto allo storico collega Pino Insegno: "Finalmente, dopo tanto tempo, torno in televisione con il mio amico fraterno Pino Insegno. E’ un ritorno in tv. In teatro era già successo e abbiamo riso come dei bambini, quindi l’aspettativa del divertimento fra noi è altissima. L’occasione poi è molto ghiotta: quattro prime serate su RaiDue in un programma che sulla carta è molto divertente. Speriamo che lo sarà anche sullo schermo." Poi ha proseguito: "Con Pino ci vogliamo bene da anni, ci si completa, siamo felici di lavorare insieme. C’è sempre stata tanta intesa. Ci sarà un appoggio reciproco, un reggersi sulle battute, modificando i ruoli da spalla a comico in un attimo, senza che nessuno si accorga di chi sia l’uno e chi l’altro."

Dove vedere Facci Ridere in tv e in streaming

La prima puntata di Facci Ridere andrà in onda stasera, domenica 29 giugno 2025, su Rai 2 alle 21:20. Sarà possibile seguirlo anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Pino Insegno, prima di scendere in cmapo nel prime time della seconda rete, sarà protagonista come di consueto alle 18.45 su Rai 1 alla guida del quiz show Reazione a Catena.

