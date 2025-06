Andrea Delogu, un fisico da star: i migliori film da vedere in streaming (c'è anche l'ex marito) Conduttrice, deejay e presentatrice, in alcune circostanze ha anche vestito i panni dell'attrice: vediamo in quali film e dove trovarli in streaming

CONDIVIDI

Andrea Delogu, classe 1982, è tra i volti più noti e riconoscibili del momento in televisione. La nativa di Cesena, dopo un inizio di carriera come ballerina, ha presentato le trasmissioni più disparate. Assieme a Ema Stokholma forma il duo Stokhloglu, il quale ha partecipato a diversi programmi come deejay. Nella sua carriera ha anche calcato i set di diverse produzioni cinematografiche, seppur spesso unicamente in piccolissimi ruoli o per brevi cameo.

I film con Andrea Delogu e dove vederli in streaming

Ti stimo fratello (2012)

Iniziamo con il film del comico Giovanni Vernia, qui nelle vesti di scrittore, regista e protagonista. Andrea Delogu compare in un cameo nella parte di se stessa. La pellicola è reperibile in streaming in acquisto e a noleggio su diverse piattaforme tra cui Prime Video, TIM Vision, YouTube e Google Play Film.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La settima onda (2015)

Per la regia di Massimo Bonetti, ha per protagonisti Francesco Montanari e Alessandro Haber. Andrea Delogu recita in una piccola parte. Il film non sembra comparire nel catalogo di alcun servizio di streaming.

Appena un minuto (2018)

Per la regia di Francesco Mandelli, con Max Giusti, Loretta Goggi e Paolo Calabresi. Nel film, Andrea Delogu interpreta una cliente dell’agenzia immobiliare in cui lavora il protagonista, Claudio (Giusti). La pellicola è disponibile gratuitamente in streaming su Rai Play, altrimenti a noleggio o in acquisto su Prime Video, YouTube, Google Play Film e TIM Vision.

Divorzio a Las Vegas (2020)

In questo film diretto da Umberto Carteni la Deejay ricopre il ruolo della co-protagonista Elena. La ragazza, a 18 anni, assume LSD e si sposa per scherzo a Las Vegas con Lorenzo (Giampaolo Morelli) durante una vacanza studio in America. A distanza di 20 anni quella bravata tornerà a chiedere il conto. La pellicola è disponibile a noleggio o in acquisto su piattaforme streaming tra cui Prime Video, Google Play Film, YouTube, TIM Vision e Apple TV.

Nel bagno delle donne (2020)

Opera prima di Marco Castaldi, vanta un cast corale in cui Andrea Delogu ricopre una piccola parte. Per vederlo occorre recarsi sulla piattaforma streaming di Rai Play.

I Soliti Idioti 3 – Il ritorno (2024)

Diretto da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, vede Andrea Delogu nel cameo della conduttrice Marina. Il terzo capitolo della saga cinematografica del duo comico è disponibile all’interno dell’abbonamento di Prime Video, oppure a noleggio o in acquisto su TIM Vision, Apple TV e Rakuten TV.

Potrebbe interessarti anche