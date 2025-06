Sarabanda Celebrity, Enrico Papi riappare e ‘ruba’ Mariotto alla Rai. Cosa vedremo stasera Dopo lo stop della scorsa settimana, oggi 22 giugno 2025 va in onda la quarta puntata del quiz di Italia 1: Nina Zilli fa squadra con Asia Argento: anticipazioni e ospiti

Enrico Papi torna protagonista della prima serata di Italia 1. Oggi domenica 22 giugno 2025, infatti, il conduttore scalda i motori per una nuova puntata di Sarabanda Celebrity. Dopo la ‘pausa’ della scorsa settimana per lasciare spazio al calcio e al Mondiale per Club, questa sera andrà in onda un nuovo appuntamento del quiz-show musicale nel prime time di Italia 1 con tantissimi nuovi ospiti pronti a mettersi alla prova (letteralmente) a suon di musica. Scopriamo tutte le anticipazioni e gli ospiti della serata.

Anticipazioni Sarabanda Celebrity, tutti gli ospiti di stasera (22 giugno)

Icona della televisione italiana a cavallo tra gli anni Novanta e gli anni Duemila, Sarabanda è ufficialmente tornato nel palinsesto Mediaset sotto la guida del suo volto simbolo, Enrico Papi. Dallo scorso 25 maggio, infatti, il conduttore è al timone di Sarabanda Celebrity, lo speciale spin-off e revival composto da sette appuntamenti che sta facendo registrare ottimi risultati in termini di ascolti (le prime puntate sono volate anche oltre l’8% di share). Alla regia del programma Banijay ci sarà Roberto Cenci; l’orchestra dal vivo sarà diretta ovviamente dal maestro Valeriano Chiaravalle, mentre non mancheranno i tantissimi ospiti nelle vesti di concorrenti del quiz musicale.

Nella puntata in onda oggi domenica 22 giungo 2025 nel team al femminile troveremo Paola Iezzi, Nina Zilli, Asia Argento e Giusy Ferreri, che stasera faranno fronte comune per sfidare la squadra maschile composta da Sal Da Vinci, Rosa Chemical, Filippo Bisciglia e Guillermo Mariotto, quest’ultimo in ‘prestito’ direttamente da Ballando con le Stelle e Milly Carlucci dopo le polemiche dell’ultima edizione.

Gli otto concorrenti vip si sfideranno tra i generi più svariati, hit del passato e non, sfide di memoria e tanti giochi iconici, da Playlist a In&Out, Canzone Sbagliata, il ritorno della storica Asta musicale (e del "La indovino con una…"), il tutto per accumulare più punti possibili e arrivare in vantaggio al mitico gioco finale, il 7×30, che sancirà la squadra vincitrice della puntata.

Quando e dove vedere Sarabanda Celebrity in tv e streaming (domenica 22 giugno 2025)

Sarabanda Celebrity va in onda stasera in tv su Italia 1. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).

