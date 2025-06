The Voice Senior in lutto: è morto Giorgio Biagioli, il cantante e attore riscoperto da Antonella Clerici L’uomo, rilanciato negli ultimi anni dal talent di Rai1, è scomparso a 77 anni a causa di complicanze a seguito di un importante intervento chirurgico.

Lutto nella famiglia del programma The Voice Senior condotto da Antonella Clerici. È arrivata nelle ultime ore la notizia della morte di Giorgio Biagioli, attore e showman che nel 2020 aveva partecipato al talent di Rai1. L’annuncio, pubblicato dal sito Cronache Maceratesi, riconduce le cause della scomparsa, a soli 77 anni, a complicazioni sopraggiunte a seguito di un importante intervento chirurgico. Vediamo di più.

Chi era Giorgio Biagioli, attore e cantante di The Voice Senior

Giorgio Biagioli, oltre ad essere un insegnante di inglese, era un noto attore con all’attivo film importanti come Ercole sfida Sansone, Panni sporchi di Mario Monicelli, The foreign body di Zanussi e L’ombra del giorno di Giuseppe Piccioni. Negli ultimi anni aveva partecipato anche a Elf Me, film del 2023 con Lillo e Greg e alla fiction Mediaset Alex Bravo – Poliziotto a modo suo, la cui messa in onda è prevista per l’autunno 2025. Ma Biagioli era anche conosciuto nel mondo della musica come cantante, con all’attivo un 45 giri con i brani Vorrei e Ti Amo pubblicato nel 1970. Indimenticabili, poi, le sue imitazioni di personaggi noti, in particolare quelle di Elvis Presley e Alberto Sordi.

Nel 2020, la figura dell’attore e showman era stata però rilanciata a livello nazionale grazie alla sua partecipazione a The Voice Senior, il talent condotto su Rai1 da Antonella Clerici. Giorgio si era esibito sul grande palco cantando Il mondo di Jimmy Fontana, con indosso il cappello da marinaio come portafortuna, un ricordo del periodo nel quale aveva fatto il militare in Marina. Il suo talento e la sua simpatia avevano conquistato proprio tutti, Antonella Clerici compresa, anche se in termini di gara nessuno dei giudici aveva deciso di girarsi.

The Voice Senior in lutto, la famiglia annuncia la morte di Giorgio Biagioli

L’annuncio della scomparsa dell’attore e cantante, avvenuta sabato 21 giugno 2025, è stato riferito al sito Cronache Maceratesi dalla stessa famiglia di Giorgio, che ha voluto anche ringraziare tutti coloro che nel tempo lo hanno apprezzato. L’attore si trovava all’ospedale di Frascati, dove era ricoverato per sottoporsi a un intervento chirurgico delicato.

Purtroppo, a seguito dell’intervento sono sopraggiunte alcune gravi complicanze che sono risultate fatali per l’uomo. Giorgio Biagioli lascia l’amata moglie Paola e i suoi due figli. I funerali saranno celebrati domani alle ore 16 nella Chiesa Collegiata di Montecassiano, suo paese d’origine situato nelle Marche, dove chi vorrà partecipare potrà dare l’ultimo saluto al poliedrico artista e stare accanto alla sua famiglia in un momento così delicato.

