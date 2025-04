Stefano De Martino vola a Miami con il figlio Santiago e una bruna misteriosa: di chi si tratta (e cosa c’entra Belen) Il conduttore di Affari Tuoi, Stefano De Martino, è stato visto al mare con il figlio e una giovane donna misteriosa: il video, ha fatto il giro del web. Chi è

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Stefano De Martino ha deciso di concedersi una vacanza (più che meritata, oseremo dire). Ha staccato un po’ la spina da un periodo super intenso in Rai, che lo considera la nuova colonna portante della rete. Il pubblico lo adora e i numeri parlano: i suoi programmi sono super seguiti e lui sa come coinvolgere tutti, grazie al suo carisma. E così, tra un successo e l’altro, si è recato a Miami con suo figlio Santiago (nato dalla relazione con Belen Rodriguez), per godersi una vacanza padre-figlio. Una turista italiana, ha riconosciuto il conduttore e ha filmato tutto con il suo cellulare: dal video, inoltre, sembra che con loro ci sia un giovane donna misteriosa. Vediamo insieme tutti i dettagli della notizia.

Stefano De Martino avvistato a Miami: il video postato sui social

Relax per Stefano De Martino, attualmente in vacanza negli Stati Uniti, a Miami. Il conduttore di Affari Tuoi, amatissimo dal pubblico, è stato avvistato al mare in compagnia del figlio Santiago, nato nel 2013 dall’amore con la showgirl argentina, Belen Rodriguez. A girare il video, è stata una turista italiana, Lucia, la quale non ha perso tempo, ha afferrato lo smartphone ha registrato un video, pubblicandolo su TikTok. Proprio sulla popolare piattaforma social cinese, ha raccontato minuziosamente come e dove ha incontrato l’ex ballerino di Amici: "Stai facendo il bagno tranquilla a Miami e ti accorgi che il tuo vicino di ombrellone è Stefano De Martino".

La ragazza si lascia filmare sulla riva del mare, mentre sullo sfondo si distingue chiaramente il conduttore intento a fare il bagno. Successivamente si dirige verso l’ombrellone, dove ad attenderla c’è anche Santiago. Il video, in pochissimo tempo, ha fatto il giro del web. Infatti, ha superato le 400mila visualizzazioni in sole 24 ore. Numerosi i commenti dei fan: c’è chi scherza dicendo che avrebbe inscenato un malore pur di farsi soccorrere da lui: "Avrei finto un malore in mare, assicurandomi di essere molto ma molto vicina a lui e guai al bagnino se si azzardava a soccorrermi"; e chi invece esprime un po’ di compassione osservando che "Neanche a Miami riesce a trovare un momento di tranquillità".

Stefano De Martino, chi è la donna ‘misteriosa’ che appare nel video

Tra i tanti commenti, alcuni si sono chiesti chi fosse la persona al suo fianco. Diversi utenti hanno ipotizzato si trattasse di Belén. In effetti, la voce somiglia a quella della showgirl argentina. Tuttavia, alcuni dettagli fanno sorgere dei dubbi, a partire dall’acconciatura: nel video la donna misteriosa sfoggia una lunga coda, mentre la showgirl argentina, attualmente, porta i capelli corti. Non solo: nel pomeriggio, Belén ha condiviso un video con la figlia Luna Marì, apparentemente lontana da Miami. Resta quindi incerta l’identità della donna.

