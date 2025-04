Belen Rodriguez, nuovo “amore segreto” (e dal cognome importante): l‘indiscrezione Secondo gli ultimi rumors, la bella showgirl argentina potrebbe avere un nuovo fidanzato, una relazione tenuta fino ad ora lontana da occhi indiscreti.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

La bella e talentuosa Belen Rodriguez è single da un po’ di tempo. Le sue ultime relazioni non sono certo state tutte rose e fiori, per non parlare del tentativo di riconciliare la famiglia riprovando per l’ennesima volta a far andare bene le cose con Stefano De Martino. Tutto come sempre finito a corna e disillusione. Dopo un periodo in cui Belen ha quindi deciso di pensare solamente al suo bene e a quello dei suoi due figli, Santiago e Luna Marì, arrivano ora nuove indiscrezioni su un "amore segreto", un uomo misterioso che da poco farebbe parte della vita della showgirl: scopriamo di più.

Belen Rodriguez e il nuovo "amore segreto": l’indiscrezione

A lanciare questa inaspettata indiscrezione è stato il giornalista Gabriele Parpiglia attraverso un articolo della sua newsletter intitolato: "Belen nasconde un amore segreto dal cognome altisonante?". Un titolo che inevitabilmente dice tutto e niente, dopo il quale il giornalista ha aggiunto maggiori dettagli.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Quando non si dedica ai figli Santiago e Luna Marie, la casa della Rodriguez ospita un nuovo amore. Una relazione per ora tenuta segreta e lontana dagli occhi di tutti. Noi abbiamo una foto dell’uomo misterioso presente nell’abitazione della Rodriguez alle 3:59 del mattino, dopo esservi entrato qualche ora prima, durante lo scorso weekend", ha quindi rivelato Parpiglia, sottolineando appunto di avere anche una prova fotografica di quanto affermato.

Al momento, l’identità di questo uomo misterioso rimane segreta, anche se il giornalista ci ha tenuto a sottolineare: "Si tratta di un cognome importante, altisonante, che deve però rimanere segreto per il momento. A quanto pare, lui dovrebbe prima risolvere la sua situazione privata". La curiosità dei fan di Belen è ora altissima, ma non rimane che attendere ulteriori aggiornamenti per scoprire l’identità di questo nuovo amore.

Belen Rodriguez, tutti gli amori (più famosi)

Sarà la volta buona per la bella Belen? Una domanda che sorge spontanea dopo le tante montagne russe vissute dalla showgirl dal punto di vista sentimentale. Ripercorrendo gli amori di Belen, togliendo i primi e poco conosciuti, troviamo la storia d’amore con Marco Boriello e la travagliatissima relazione con Fabrizio Corona. A seguire, Belen è stata legata anche a Stefano De Martino (padre del primo figlio, nonché marito e poi ex marito) Andrea Iannone, Antonino Spinalbese (padre della seconda figlia) Elio Lorenzoni e Angelo Galvani. Tutte storie che purtroppo non hanno regalato a Belen il tanto desiderato lieto fine. E chissà, allora, che proprio questo nuovo "amore misterioso" non possa essere finalmente quello giusto.

Potrebbe interessarti anche